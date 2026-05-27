Mohamed Fatima kitálalt: egy fillér jogdíjat nem kapott a Fekete Vonatból – sokkoló, milyen munkából él ma az énekesnő

Mohamed Fatima mindig is híres volt arról, hogy a szívét-lelkét beleteszi a zenébe, most azonban egy olyan titkot osztott meg a nyilvánossággal, ami teljesen új megvilágításba helyezi a múltat. Az énekesnő tiszta vizet öntött a pohárba a Fekete Vonat körüli pénzügyi viták kapcsán, és kijelentései valósággal sokkolták a rajongókat.

Mohamed Fatima Fekete Vonatos karrierje 15 éves korában indult (Fotó: Kisalföld)

Ezért nem kaphatta meg Mohamed Fatima a pénzét

Fatima a minap egy TikTok-videójában árulta el, hogy bár a legendás Fekete Vonat együttes tagja volt, anyagilag egyáltalán nem profitált a dologból úgy, ahogy azt sokan gondolnák.

Hogy mennyire nem számított nekem a pénz, és mennyire nem a pénzért kezdtem el énekelni, az abból is látszik, hogy én nem kaptam a Fekete Vonatból jogdíjat az első perctől kezdve. Hiába voltam a legendának a része! És ebből tudom, hogy mindig a lelkemet gyógyítottam a zenével, mondhat itt nekem bárki bármit. Az én atyám tudja, hogy mi az igazság!

– kezdte Fatima, aki ezután azt is elárulta kik károsították meg:

A Fekete Vonat a 90-es évek végén robbant be a köztudatba (Fotó: Szűk Ödön)

És nem azért nem kaptam, mert mások nem akarták odaadni, hanem pont a két társam. Úgyhogy ezért én soha nem kardoskodtam, meg nem mentem bíróságokra. Az isten a legnagyobb bíró, én mindig ezt mondom! Dicsőség neki, hogy ott vagyok, ahol vagyok, ez mind az ő dicsősége, ha pénzzel vagy pénz nélkül, de boldogan! (...)

– jelentette ki az énekesnő, akinek két társa L.L. Junior és Beat voltak. Őszinte szavai valósággal felrobbantották az internetet: a hír hallatán a kommentelők azonnal a sztár mellé álltak, és rengeteg támogató üzenettel árasztották el. „Nélküled semmik lettek volna, te nem a része voltál, te a hang voltál” – írta valaki a kommentszekcióban, amivel a legtöbben egyet is értettek: „Legenda leszel mindig! A te hangod nélkül nem lenne örök kedvenc a Fekete Vonat. Szeretünk, és Isten kincset adott neked, ami a csodaszép hangod!”

Fatima a mai napig énekli a régi Fekete Vonat-dalokat (Fotó: Kisalfdöld)

Ebből él most a Fekete Vonat egykori énekesnője

Az énekesnő nem szégyelli a kétkezi munkát: büszkén jelentette be a közösségi oldalán, hogy mivel foglalkozik. „Infó, infó, nagyon nagy bejelentés, megyek takarítani! Már be van pakolva a kis takarítószerem, tegnap kértem a szobát egy nagyon aranyos néninek (...)” –mesélte Mohamed Fatima egy májusban feltöltött TikTok-videójában. Fatima mindezek ellenére továbbra is énekel, és elmondása szerint játssza is a régi Fekete Vonat-számokat az új zenekarával.