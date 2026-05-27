Mohamed Fatima kitálalt: egy fillér jogdíjat nem kapott a Fekete Vonatból – sokkoló, milyen munkából él ma az énekesnő

Mohamed Fatima mindig is híres volt arról, hogy a szívét-lelkét beleteszi a zenébe, most azonban egy olyan titkot osztott meg a nyilvánossággal, ami teljesen új megvilágításba helyezi a múltat. Az énekesnő tiszta vizet öntött a pohárba a Fekete Vonat körüli pénzügyi viták kapcsán, és kijelentései valósággal sokkolták a rajongókat.
Fatima a minap egy TikTok-videójában árulta el, hogy bár a legendás Fekete Vonat együttes tagja volt, anyagilag egyáltalán nem profitált a dologból úgy, ahogy azt sokan gondolnák.
Hogy mennyire nem számított nekem a pénz, és mennyire nem a pénzért kezdtem el énekelni, az abból is látszik, hogy én nem kaptam a Fekete Vonatból jogdíjat az első perctől kezdve. Hiába voltam a legendának a része! És ebből tudom, hogy mindig a lelkemet gyógyítottam a zenével, mondhat itt nekem bárki bármit. Az én atyám tudja, hogy mi az igazság!
– kezdte Fatima, aki ezután azt is elárulta kik károsították meg:
És nem azért nem kaptam, mert mások nem akarták odaadni, hanem pont a két társam. Úgyhogy ezért én soha nem kardoskodtam, meg nem mentem bíróságokra. Az isten a legnagyobb bíró, én mindig ezt mondom! Dicsőség neki, hogy ott vagyok, ahol vagyok, ez mind az ő dicsősége, ha pénzzel vagy pénz nélkül, de boldogan! (...)
– jelentette ki az énekesnő, akinek két társa L.L. Junior és Beat voltak. Őszinte szavai valósággal felrobbantották az internetet: a hír hallatán a kommentelők azonnal a sztár mellé álltak, és rengeteg támogató üzenettel árasztották el. „Nélküled semmik lettek volna, te nem a része voltál, te a hang voltál” – írta valaki a kommentszekcióban, amivel a legtöbben egyet is értettek: „Legenda leszel mindig! A te hangod nélkül nem lenne örök kedvenc a Fekete Vonat. Szeretünk, és Isten kincset adott neked, ami a csodaszép hangod!”
Az énekesnő nem szégyelli a kétkezi munkát: büszkén jelentette be a közösségi oldalán, hogy mivel foglalkozik. „Infó, infó, nagyon nagy bejelentés, megyek takarítani! Már be van pakolva a kis takarítószerem, tegnap kértem a szobát egy nagyon aranyos néninek (...)” –mesélte Mohamed Fatima egy májusban feltöltött TikTok-videójában. Fatima mindezek ellenére továbbra is énekel, és elmondása szerint játssza is a régi Fekete Vonat-számokat az új zenekarával.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.