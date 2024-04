"Amit kimondunk, kigondolunk az előbb utóbb úgy lesz" - 42 évesen még mindig anyai örömökre vágyik Mohamed Fatima

Mohamed Fatima imád a jelenben élni, nem határoz meg magának dolgokat, viszont a vágyaiért mindent megtesz és nem mond le róluk. Pont így van ezzel a családalapítással is, és 42 éves kora ellenére hisz benne, hogy természetes úton gyermekáldás elé fog nézni párjával Gáborral, akivel a covid óta vannak együtt. A lényeg számára: szerető családban nőjön fel a kicsi úgy, hogy az anya és az apa egyszerre jelen van, miután számára borzalmas volt, hogy csak az anyja oldalán nőtt fel Magyarországon, miután az apja Egyiptomban maradt.

Fatima gyerekkora óta szeretne édesanya lenni:

Nagyon szeretem a gyerekeket, velük vagyok igazán kompatibilis. Annyira tiszták, van egy olyan kisugárzásuk, hogy egyszerűen mindig felöltődök tőlük.

Tudja, hogy a kora már komoly tényező nála a családalapításnál, de rendkívül tudatosak ebben. Tisztítják magukat, sportolnak, odafigyelnek az étkezésre, és a legfontossab: hisznek.

Én nagyon hiszek, nagyon spirituális vagyok. Én hiszek abban, hogy amit kimondunk, kigondolunk az előbb utóbb úgy lesz.

Nem aggódik tehát az anyaság és a gyermekáldás miatt. Pláne hogyha nem sikerülne már természetes úton a csemete, akkor ő nagyon szívesen fogadna örökbe is egy kicsit gyermekotthonból. Úgy véli, hogy nála ez még akkor is opció lesz ráadásul, ha sajátja születik, mivel tapasztalatai alapján a gyermekmentés egy nevelői közegből nagyon fontos, hogy a gyerekek megtapasztalhassák milyen is szeretetben, odafigyelésben felnőni.