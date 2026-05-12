„20 másodpercen múlt az életem!” – Cipőfűzője mentette meg Norbertet, már másodszor menekült meg a halál torkából

A 41 éves Vári Norbert méltán érdemelhetné ki a „magyar szerencseember” címet. Kétszer is hajszálon múlt az élete az elmúlt hónapokban. A szerencsék sorozata után most már úgy érzi, a sors valamit üzenni akar neki. A férfi a Borsnak mesélte el a nem mindennapi történetét.

Csak a szerencsén múlt, hogy a fa nem Norbertre dőlt Fotó: beküldött

Norbert az autójával indult útnak és menet közben úgy döntött, hogy behajt egy benzinkútra. A kúton kikötődött a cipőfűzője, ami miatt bosszankodott is, de akkor még nem tudhatta, hogy ez menti meg az életét. Ugyanis, miután elindult, egy fa rádőlt az útra, pont az előtte haladó autós elé.

Ha nem állok meg és kötöm be a benzinkútnál a cipőfűzőmet, ez a pár másodperc pont kiadja, hogy engem találjon el a fa. 20 másodpercen múlt az életem, meg egy cipőfűző bekötésén!

– mondta. A férfi úgy érzi, valami vagy valaki vigyáz rá odafentről.

A döbbenetes eset után azonnal értesítette a segélyhívót, pontos helymeghatározással segítve a tűzoltók munkáját. A kidőlt fa teljesen elzárta az utat, szerencsére azonban senki nem sérült meg.

Vári Norbert, a szerencseember Fotó: beküldött

Korábban egy gázpalack robbant fel mellette

Norbertet azért is különösen megrázta az eset, mert néhány hónappal korábban már egyszer a csodával határos módon megmenekült a haláltól. Március végén egy közeli háztűzhöz rohant segíteni, amikor a lángoló épületnél felrobbant egy gázpalack.

Nem túlzok, tőlem körülbelül 8-10 méteres körzetben, a ház elején felrobbant egy gázpalack; amitől tartottam is, amikor az ablakhoz mentem. Ha a konyhaablak robbant volna ki, már halott lennék

– idézte fel az életveszélyes esetet. A kigyulladt házban élő férfi életét vesztette, Norbertet pedig azóta sem hagyják nyugodni a történtek.

A kigyulladt ház Fotó: beküldött

Norbert másokon szeretne segíteni

Norbert úgy döntött, hogy az év második felében belép a helyi önkéntes tűzoltósághoz, hogy segítsen másokon. A férfi hálás, hogy az őrangyala fentről vigyáz rá és reméli, hogy sosem hagyja őt cserben.

„Elmegyek egy templomba, és hálát adok a jó Istennek!” – ígérte a Borsnak a szerencsés férfi.