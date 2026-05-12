Ottfelejtették a strandoláson a 7 éves kislányt: Sokkos állapotban, zokogva találtak rá az idegenek

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 12:00
Sírva, reszketve bolyongott a tömegben a kislány, miután a nyári tábor felügyelői egyszerűen ottfelejtették a tengerparton. Az anya összeomlott: azt hitte, biztonságban tudhatja gyermekét, de a vidám kirándulásból pillanatok alatt horrorfilmbe illő hajsza lett.
A falisendi Rachel Watson bizalommal adta be kislányát a tanács által támogatott napközis táborba. Álmában sem gondolta volna, hogy a nap végén rendőrségi hívást kap majd. A hétéves Georgia a csoporttal együtt a North Shields-i Fish Quay kikötőnél strandolt, amikor kiment a mosdóra. Mire végzett és kilépett az ajtón, a csoportnak – 15 gyereknek és négy felnőtt kísérőnek – már hűlt helye volt.

A vidám strandolásnak induló napon végül elszabadult a pokol a napközis tábor kísérőinek felelőtlensége miatt: a hétéves kislányt egyszerűen ottfelejtették a tömegben / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Elszabadult a pokol a napközis tábor kirándulásán

A kislány fél órán át teljesen egyedül, zokogva kóborolt a tömegben. Végül három idegen nő figyelt fel a magányos, rémült gyerekre. Mivel a tábor szervezőit nem érték el, azonnal tárcsázták a segélyhívót.

A legrosszabb rémálmom vált valóra, amikor a lányomat magára hagyták a strandon

– nyilatkozta az anya, akit fizikai fájdalom gyötör a történtek óta. 

Rettegek a gondolattól, hogy a lányom teljesen egyedül volt. Bármi történhetett volna! Bárki megtalálhatta volna, bele se merek gondolni a legrosszabba. Csak a szerencsének és annak a három kedves nőnek köszönhetem, hogy épségben megvan

– tette hozzá zokogva Rachel.

Elveszett a biztonságérzet

A kislány azóta teljesen megváltozott. Georgia, aki korábban imádott közösségbe járni, most retteg az egyedülléttől.

Még iskolába is félve indul el, pedig korábban rajongott érte. A tengerpartra pedig hallani sem akar többet

– mesélte az anya, aki szerint a felügyelők súlyos mulasztást követtek el. Szerinte egyszerűen nem számolták meg a gyerekeket, csak feltételezték, hogy mindenki ott van, és továbbindultak.

Ki a felelős?

A tábor korábbi vezetője ugyan telefonon bocsánatot kért, de Rachel szerint ez kevés. Az ügyet az önkormányzatig vitte, ahol megerősítették: tudnak az április 9-i incidensről, és belső vizsgálatot indítottak – írja a brit Mirror.

A család most válaszokat és felelősségre vonást követel. „Csak azt akarom, hogy valaki vállalja a felelősséget azért, amit a gyerekemmel tettek” – jelentette ki az anya, aki reméli, más szülőnek soha nem kell átélnie ezt a poklot.

 

