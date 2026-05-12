“Mélyen megérint, de erősnek kell lennem anyáért” – Csenge minden erejével agydaganatos édesanyjáért küzd

Egy háromgyermekes édesanya, Zsuzsa életéért küzd a család, miután agydaganatot diagnosztizáltak nála. A betegség hirtelen fordította fel a mindennapokat: a korábban aktív, gondoskodó anya most kórházi kezelések és bizonytalanságok között él. Mutatjuk, hogyan küzd Zsuzsa és lánya az agydaganat ellen!

A háromgyermekes Zsuzsa súlyos betegséggel, agydaganattal küzd, és epilepsziás rohama is volt. Számára a németországi immunterápia jelentheti az egyik legnagyobb reményt a gyógyulás felé vezető úton (Fotó: olvasói)

“Csak folytatni szeretném az életem a lányaimmal” – Zsuzsa minden erejével küzd az agydaganata ellen

A család számára azonban most egy új remény csillant fel: egy németországi speciális kezelés, amely nagyobb esélyt adhat Zsuzsa állapotának javulására. A beavatkozás azonban rendkívül költséges, mintegy 4 millió forintot kellene összegyűjteniük rövid időn belül.

A németországi alapkezelésre eddig 20 ezer eurót sikerült összegyűjteni, de a teljes költség még hiányzik, mintegy 4 millió forint. Ez az összeg tenné lehetővé, hogy anyut immunterápiával kezeljék, ami akár 90%-os esélyt is adhatna az életének megmentésére. Ám az idő egyre fogy, és félünk, hogy a daganat közben tovább növekedhet

- osztotta meg gondolatait Zsuzsa lánya, Kovács Csenge.

Csenge, Zsuzsa legnagyobb lánya próbálja összefogni a családot ebben a rendkívül nehéz helyzetben. A fiatal lány nemcsak testvérei mellett áll helyt, hanem az édesanyja küzdelmében is kulcsszerepet vállal.

A két húgom még kiskorú, így most leginkább én tudok segíteni anyának. Zalaegerszegről utazik hozzám, mert Szombathelyen végzik a vizsgálatokat, mi pedig itt élünk, így nálunk tud megszállni. Nagy szeretettel fogadjuk, de nagyon nehéz látni, amikor nincs jól – mélyen megérint édesanyám betegsége, de megtanultam erősnek maradni. Minden nap számít, sajnos látjuk, hogy az idő ellenünk dolgozik

- teszi hozzá Csenge.

A család szerint a legnagyobb ellenség most az idő. Az orvosok szerint minél hamarabb sikerülne elindítani a kezelést Németországban, annál nagyobb esély lenne arra, hogy Zsuzsa állapota stabilizálódjon.

Zsuzsa maga is bízik abban, hogy sikerül összegyűjteni az összeget, és megkapja a szükséges kezelést.

Én nem akarom feladni. A gyerekeim miatt sem. Csak egy esélyt szeretnék, hogy folytathassam az életem velük

– mondta Zsuzsa.