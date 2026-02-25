Így telnek a napok Megyeri Csilláéknál: „Másfél héttel a szülés után mindenki meglepődik rajtam”

Megyeri Csilla kislánya február 12-én látta meg a napvilágot, aki az Alessia nevet kapta. A családban teljes a boldogság, a műsorvezető lapunknak adott interjújában az otthon töltött időszakról mesélt.
A csöppség közel négy kilóval született, Csilla korábban úgy nyilatkozott, a tizenhét órás vajúdás nagyon nehéz és kimerítő volt számára, de minden pillanat megérte, hogy utána kezében tarthassa kislányát. Csilláék azóta már hazatérhettek, az otthon töltött időszak pedig úgy tűnik, a vártnál is jobban alakul.
Nagyon békés, nyugodt baba, csak akkor sír, ha valami nem komfortos neki, általában az éhség miatt. Amióta itthon vagyunk, több éjszaka is volt, amit átaludt, este 10-kor evett utoljára és reggel fél 7-kor kelt. Lehet, hogy ez az első időszak egy beetetés, de egyelőre könnyű vele és nagyon élvezem minden pillanatát a babázásnak. Ez most egy nagyon új élethelyzet nekem, de éjszaka is nagy örömmel felkelek, bár biztos lesz olyan, amikor fáradtabb időszakunk lesz
– áradozott Csilla, aki hozzátette: kislánya meglepően erős baba.
Nagyon boldogok vagyunk, elképesztően formás, csodaszép kisbaba. Tele vagyok energiával, másfél héttel a szülés után mindenki meglepődik a környezetemben, hogy teszek-veszek, ugrom azonnal, lépcsőzöm, mindent csinálok. Igazi erős, vidéki lány vagyok, a terhesség alatt sem hagytam el magamat. A szüléskor kaptam epidurális érzéstelenítést, hozták is utána a tolókocsit, hogy üljek bele, de én úgy éreztem, hogy gond nélkül lábra álltam volna. Összesen 4,5 kiló maradt rajtam a szülés után, ami szinte semmi, remélhetőleg attól is pillanatok alatt megszabadulok majd.
Megyeri Csilla párja, Nico mindenben segít az újdonsült édesanyának, illetve mindkettőjük anyukája is besegít az otthoni teendőkbe az első időkben. Alessia egyébként anyatejes baba, Csilla elmondása szerint nagyon sokat eszik.
Szerencsésnek mondhatom magam, hogy a szüléssel sem volt semmi gond és most a szoptatás is gördülékenyen megy. Az anyatej nagyon fontos ilyenkor, hiszen attól lesz erős az immunrendszere a babának, ez a gyógyszere, úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyen jól eszik. Folyamatosan jönnek látogatni is minket, a rokonok, barátok, aki egészséges, az már bátran megnézheti; mindenki odavan érte.
Csilla szerint minden pillanatban figyelik, épp kinek az arca köszön vissza kislánya tekintetéből. „A szeme formája az enyém, a szája és az álla a nagytesóra hasonlít, ezáltal szerintem Nicóra, az orra mindenki szerint az enyém, de szerintem az is Nicóé” – mondja nevetve. Megyeri Csilla terhessége is végig rendben zajlott és a vajúdást leszámítva a szülés is pozitív élmény maradt, most pedig, saját bevallása szerint, az élete maga a megvalósult álom.
Nagyon élvezem a gyermekágyi időszakot, hogy nem kell állandóan rohanni. Nem megyek sehova és nem is vágyom most el. Jó egy kicsit lassítani és a saját mikro környezetünkben maradni, bár biztos lesz olyan is, amikor ez változik.
Bár eleinte tartottak tőle, hogy Nico kisfia féltékeny lesz a kistesóra, ennek épp ellenkezője történt: ölelgette, puszilgatta újszülött hugicáját.
Amikor Nico kisfia is itt van nálunk, akkor ők egy szobában alszanak, hogy Alessia ne keltse őt fel éjszaka, amikor pedig nincs itt, akkor babaöbölben velünk alszik a hálóban. Nem szeretnénk, hogy rámenjen a párkapcsolatunk, ezért mindenre tudatosan odafigyelünk.
Megyeri Csilláék tehát nagyon jól vannak, mint mondja, örül, hogy minden ennyire flottul működik és hogy ilyen jó élmény a babázás.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.