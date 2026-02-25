Így telnek a napok Megyeri Csilláéknál: „Másfél héttel a szülés után mindenki meglepődik rajtam”

Megyeri Csilla kislánya február 12-én látta meg a napvilágot, aki az Alessia nevet kapta. A családban teljes a boldogság, a műsorvezető lapunknak adott interjújában az otthon töltött időszakról mesélt.

Megyeri Csilla Instagram-oldalán számolt be követőinek, hogy megszületett a kislánya (Fotó: Brandini.Co)

Megyeri Csilla: „Új élethelyzet ez nekem, örömmel kelek fel hozzá éjszaka”

A csöppség közel négy kilóval született, Csilla korábban úgy nyilatkozott, a tizenhét órás vajúdás nagyon nehéz és kimerítő volt számára, de minden pillanat megérte, hogy utána kezében tarthassa kislányát. Csilláék azóta már hazatérhettek, az otthon töltött időszak pedig úgy tűnik, a vártnál is jobban alakul.

Nagyon békés, nyugodt baba, csak akkor sír, ha valami nem komfortos neki, általában az éhség miatt. Amióta itthon vagyunk, több éjszaka is volt, amit átaludt, este 10-kor evett utoljára és reggel fél 7-kor kelt. Lehet, hogy ez az első időszak egy beetetés, de egyelőre könnyű vele és nagyon élvezem minden pillanatát a babázásnak. Ez most egy nagyon új élethelyzet nekem, de éjszaka is nagy örömmel felkelek, bár biztos lesz olyan, amikor fáradtabb időszakunk lesz

– áradozott Csilla, aki hozzátette: kislánya meglepően erős baba.

Nagyon boldogok vagyunk, elképesztően formás, csodaszép kisbaba. Tele vagyok energiával, másfél héttel a szülés után mindenki meglepődik a környezetemben, hogy teszek-veszek, ugrom azonnal, lépcsőzöm, mindent csinálok. Igazi erős, vidéki lány vagyok, a terhesség alatt sem hagytam el magamat. A szüléskor kaptam epidurális érzéstelenítést, hozták is utána a tolókocsit, hogy üljek bele, de én úgy éreztem, hogy gond nélkül lábra álltam volna. Összesen 4,5 kiló maradt rajtam a szülés után, ami szinte semmi, remélhetőleg attól is pillanatok alatt megszabadulok majd.

Megyeri Csilla párja, Nico mindenben segít az újdonsült édesanyának, illetve mindkettőjük anyukája is besegít az otthoni teendőkbe az első időkben. Alessia egyébként anyatejes baba, Csilla elmondása szerint nagyon sokat eszik.