Tarnazsadányi csecsemőhalál: megúszhatja a börtönt az anya, aki halálra éheztette kislányát

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 04. 19:25
Megdöbbentő fordulatot vett a Heves vármegyei tragédia bírósági szakasza, amely egy egész országot megrázott. A tarnazsadányi csecsemőhalál kapcsán a bíróság az édesanyát vádolja gondatlanságból elkövetett emberöléssel, miután hagyta éhen halni az akkor mindössze öt hónapos csecsemőt. Az anya annak ellenére is szabadlábon védekezhet, hogy korábban többször meg sem jelent a tárgyalásokon.
Sokkoló részletességgel elevenítették fel a bíróságon a tarnazsadányi csecsemőhalál eseményeit. A tárgyalás előkészítése során kiderült: a 2023 novemberében, öt hónapos korában, alultápláltság miatt elhunyt csecsemő olyannyira szenvedett, hogy még a 3 kilogrammot sem érte el a testsúlya, holott egy ennyi idős gyermeknek nagyjából 6 kilósnak kellene lennie. A tragikus körülmények közepette elhunyt kisbaba 19 éves anyja azzal védekezett, hogy a gyerek egyik tápszertől sem fejlődött. A szakértői vizsgálatok szerint ugyanakkor a kicsi hetekig szinte csak tehéntejet kapott, ami ebben az életkorban végzetes tápanyaghiányhoz vezetett. A gyerekre holtan találtak rá a kiságyában.

Sokkoló részleteket elevenítettek fel a bíróságon a tarnazsadányi csecsemőhalál kapcsán: a pici szó szerint éhen halt / Fotó: freestocks.org / Pexels (illusztráció)

Éhség és mulasztás: bírósági döntés a tarnazsadányi csecsemőhalál kapcsán

Nem törődtem úgy vele mint egy anya, nem is akartam "meghagyni"

- mondta a bíróságon a horroranya, amiről a TV2 Tények című műsora számolt be.

A vádirat szerint 

a védőnő és a háziorvos is többször figyelmeztette az anyát a baba súlyos állapotára, de a segítség elmaradt.

A közvéleményt leginkább az háborítja fel, hogy az elhunyt csecsemő 19 éves, háromgyermekes édesanyja sajnálatát fejezte ki ugyan, ám a felelősséget láthatóan még mindig hárítani próbálja.

Elkerülhető lett volna a tragédia

A szakértői vélemények szerint 

a kislány szó szerint elsorvadt az éhségtől a szülei szeme láttára.

Míg az anya szabadlábon várja a jogerős döntést, a rendszer hibái is napvilágra kerültek: a háziorvos és a védőnő korábban pénzbírságot kapott a mulasztások miatt.

Ez a tragédiába torkollott történet arra is rávilágít, hogy miként csúszhat át egy védtelen csecsemő a szociális háló résein. Bár az anya szerint ő mindent megpróbált, a számok és a rideg valóság mást mutatnak.

Váltogattuk a tápszert, de ugyanúgy nem hízott

- mondta a Tények című műsorban a meghalt csecsemőt nevelő nagymama.

Az ügy tárgyalása szeptemberben folytatódik, az ügyész 1,8 év felfüggesztett börtönt indítványozott a nővel szemben.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
