Így reagált Buzsik Borka Szoboszlai Dominik fájdalmas vallomására

Rengetegen, köztük több ismert ember is reagált Szoboszlai Dominik legújabb Instagram-bejegyzésére. Mint ismert, a 25 éves középpályás hiába szerzett újabb gólt, csapata 3-2-re elveszítette a vasárnapi Manchester United-Liverpool Premier League-mérkőzést.

Szoboszlai Dominik fájdalomról vallott a Manchester United elleni vereség után

Az eredmény fáj. Felállunk, jobban összpontosítunk és együtt felemelkedünk!

– fogalmazott a Manchester United ellen elszenvedett vereség után Szoboszlai Dominik. A Liverpool magyar válogatott középpályásának bejegyzését rövid idő alatt több tízezer ember kedvelte, köztük olyan ismert nevek, mint klubtársa, Kerkez Milos, vagy Csoboth Kevin, Szappanos Péter, Schäfer András és Gruber Zsombor, akikkel a válogatottban játszanak együtt.