Magyar munkás halt meg Ausztriában, szörnyű baleset történt

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 04. 19:48
Életét vesztette egy 34 éves magyar munkás a felső-ausztriai Ohlsdorf osztrák községben - közölte hétfőn az osztrák rendőrség.

A tájékoztatás szerint munkahelyi baleset történt egy üzemben. A férfi egy pillanatszorítót akart erősebben meghúzni egy előregyártott betonelemen, hogy korrigálja a fal ferde állását. Ahhoz, hogy elérje a szerszámot, egy létrát támasztott a rögzítetlen elemhez, és felmászott rá. A betonlap elmozdult, és a 34 éves férfire zuhant.

Fotó: Pexels / Pexels

A tűzoltóság és a kollégái emelték ki a férfit a betonelem alól, a helyszínre riasztott mentők azonban már csak a halálát tudták megállapítani – írja az MTI.

 

