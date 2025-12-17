A Megasztár elődöntőse kitálalt Marics Petiről: „Nem beszéltünk azóta..."

A Megasztár 2025 elődöntős versenyzője, a mindössze 17 éves Bíró Csongor életét alaposan felforgatta a műsor, még akkor is, ha kívülről most egy nyugodtabb időszak látszik körülötte. Az elmúlt hetekben sokan találgatták, mi történt vele a show után, hogyan alakultak az emberi kapcsolatai, és vajon megmaradt-e a kötelék közte és mestere, Marics Peti között. Csongor most őszintén beszélt arról, hol tart jelenleg, miért lett kevesebb koncertje, és mit gondol arról, hogy egykori versenytársa, P.Y.F.U hamarosan a ValMar előtt lép színpadra a Papp László Arénában.

A Megasztár versenyzője visszaült az iskolapadba (Fotó: Máté Krisztián)

Bár a Megasztár véget ért, a zenei karrierje még csak most kezdődik igazán

A fiatal énekes elmondta, hogy számára a december eddig mindig kiemelt időszak volt, ám a Megasztár miatt idén sokáig kérdéses maradt, egyáltalán vállalhat-e fellépéseket: „Nálunk a december eddig kiemelt időszak volt, a Megasztár miatt kicsit bizonytalan volt, hogy egyáltalán csinálhatjuk-e. Az előző évekhez képest ezért kevesebb koncert van, de kihasználjuk azt a pár alkalmat maximálisan” – fogalmazott őszintén. A műsorról már egyre ritkábban gondolkodik, és bevallása szerint fejben is próbál továbblépni:

Már nem is nagyon szoktam gondolni rá. Ami a karrieremet illeti, tudom, hogy most kéne csinálni csomó videót online, de sajnos lebetegedtem. Élőzni is szeretnék majd zenéléssel egybekötve hamarosan

– árulta el.

P.Y.F.U-val tartja leginkább a kapcsolatot a műsorból

A karácsony idén különösen fontos szerepet kap az életében, mert sok időt töltött szerettei nélkül a műsor miatt: „Idén már be is vásároltam mindenkinek, kitettem magamért” – mondta mosolyogva. A Megasztáros versenyzők közül leginkább P.Y.F.U-val tartja a kapcsolatot: „P.Y.F.U-val tartom leginkább a kapcsolatot. A szülinapjára sajnos nem tudtam elmenni. Anamival beszélünk néha, de pár szót mindenkivel kb” – árulta el.

Bíró Csongor P.Y.F.U-val, a Megasztár 2025 talán legdinamikusabb duója volt (Fotó: Instagram)

Mi történt Marics Petivel?

A legnagyobb kérdőjel azonban kétségkívül a mesterével való viszonya. Csongor elmondása szerint Marics Petivel a műsor óta nem társalogtak:

Nem beszéltünk azóta. Gondolom az Arénára koncentrál

– jegyezte meg. Különösen érdekes helyzetet teremt, hogy P.Y.F.U, aki szintén Marics Peti csapatához tartozott, ehhez képest hamarosan vendégként áll majd színpadra a ValMar előtt. Csongor elárulta, hogy a hallgatás nem feltétlen jelenti azt, hogy mesterével elmérgesedett köztük a viszony, csupán más lett a prioritás. Mindeközben a fiatal énekes visszaült az iskolapadba és élvezi, hogy sorokban állnak a terem előtt, autogramra várva. Ezzel is emlékeztetve őt, habár már nem gondol a versenyre, a szereplése sokak életére hatást gyakorolt és gyakorol a mai napig.