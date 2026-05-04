Most jött: autó hajtott a sétáló tömegbe Lipcsében, ketten nem élték túl

Szörnyű hír érkezett, ugyanis Lipcse belvárosában, a Grimmaische sétálóutcában autó hajtott egy sétáló tömegbe. A tragikus incidensben ketten meghaltak és többen is megsérültek a rendőrség tájékoztatása szerint. Tíz mentőautó érkezett, hogy ellássa a sérülteket, a rendőrség pedig lezárta az egész érintett területet.

Tömebe hajtott egy autó Lipcsében / Fotó: AFP

Lipcse polgármestere megosztotta, hogy elfogták a tettest, aki a letartóztatásakor pszichés problémákat mutatott.

Az elkövető nagy sebességgel hajtott a tömegbe, de azt még nem lehet tudni, hogy direkt tette, vagy sem. A rettenetes eset két halálos áldozatot követelt, és 8-25 ember megsérült – erről pontos adatok egyelőre nincsenek, de az biztos, hogy mindenkit megrázott ez a felfoghatatlan eset.