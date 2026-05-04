KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Mónika, Flórián névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most jött: autó hajtott a sétáló tömegbe Lipcsében, ketten nem élték túl

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 04. 19:38
Lipcsegázolás
Lipcsében történt a tragédia.

Szörnyű hír érkezett, ugyanis Lipcse belvárosában, a Grimmaische sétálóutcában autó hajtott egy sétáló tömegbe. A tragikus incidensben ketten meghaltak és többen is megsérültek a rendőrség tájékoztatása szerint. Tíz mentőautó érkezett, hogy ellássa a sérülteket, a rendőrség pedig lezárta az egész érintett területet.

Tömebe hajtott egy autó Lipcsében / Fotó: AFP

Lipcse polgármestere megosztotta, hogy elfogták a tettest, aki a letartóztatásakor pszichés problémákat mutatott.

Az elkövető nagy sebességgel hajtott a tömegbe, de azt még nem lehet tudni, hogy direkt tette, vagy sem. A rettenetes eset két halálos áldozatot követelt, és 8-25 ember megsérült – erről pontos adatok egyelőre nincsenek, de az biztos, hogy mindenkit megrázott ez a felfoghatatlan eset.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu