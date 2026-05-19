"Ez az igaz út!" – Galaktikus gasztroélményekkel érkezik a VIP Mandalóri Hétvége a Cinema City mozikba

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 20:45
Csütörtökön érkezik a mozikba a várva várt, új Star Wars-film. A Cinema City A mandalóri és Grogu érkezése alkalmából egy tematikus VIP Mandalóri Hétvégével hangolja a széria rajongóit a messzi-messzi galaxisban játszódó kalandra a Cinema City Arena VIP és Cinema City Mammut I. VIP mozikban, ahol a csillagközi élményt az ínyenc falatok fokozzák.
A VIP Mandalóri Hétvége lehet a tökéletes recept a pünkösdi kikapcsolódáshoz. A Cinema City ugyanis az ünnepi hosszú hétvégén nemcsak galaktikus, de egyúttal gasztronómiai utazásra is hívja a mozilátogatókat. A Cinema City Arena VIP moziban május 23-án, valamint a Cinema City Mammut I. VIP moziban május 23. és 25. között megrendezett ünnepen a vendégek A mandalóri és Grogu vetítését megelőző 30 percben korlátlanul fogyaszthatnak a hangulatos VIP lobby-ban.

A mandalóri és Grogu, Star Wars, Cinema City 2026
A Star Wars: A mandalóri és Grogu különleges menüvel érkezik a Cinema City-be

Nem csak A mandalóri és Grogu lesz az egytelen ínyencség a moziban

A Cinema City Arena VIP és Mammut VIP I. megszokott svédasztalos étel- és italkínálata most tematikus különlegességekkel egészül ki az ínyencek és a Groguhoz hasonlóan nagyétkű filmrajongók legnagyobb örömére. A VIP Mandalóri Hétvége kínálatában ugyanis különböző – szarvasgombakrémmel, hagymalekvárral, kéksajttal, valamint extra szószokkal megízesített – miniburgerek is helyet kapnak. Az édesszájúak sem maradnak különlegesség nélkül, ugyanis a desszertasztalokon felbukkannak a mennyei, helyben készített belga gofrik is, amelyeket gazdag csokoládészószokkal, hűsítő vaníliafagylalttal, friss erdei gyümölcsökkel, valamint roppanós, karamellizált finomságokkal szabhatnak személyre a vendégek.

A mandalóri és Grogu 2026
A Star Wars-filmek legújabb darabja külön exkluzív menüvel landol a mozik kínálatában

A gasztronómiai kalandozás után pedig jöhet a maximumra tekert kikapcsolódás: a galaktikus utazás kényelméről a dönthető bőrfotelek gondoskodnak, miközben a vásznon megelevenedik a messzi-messzi galaxis legújabb intergalaktikus fejezete. A szezon egyik legexkluzívabb moziélményére a jegyek száma korlátozott, ezért érdemes megváltani rá a VIP jegyet a vállalat weboldalán, mert ahogy a mandalóriak mondják: „ez az igaz út”!

 

