„A gyermekem nyugalma és biztonsága mindenek felett áll” – Mandula Ádám várandós párja kitálalt, kizárta életéből a balhés rappert

Írhatnánk azt, hogy úgy indult minden, mint a mesében az Éden Hotel korábbi sztárja és barátnője közt. De nem lenne teljesen igaz, Mandula Ádám önsorsrontó cselekedetei elég hamar beárnyékolták kapcsolatát Alexával. A pár amolyan se veled, se nélküled kapcsolatban élt, mintegy 20-szor szakítottak, a fiatal nő bízott benne, hogy a pocakjában növekvő közös gyermekük végre becsületes, tiszta fejű férfit farag párjából. De nem így lett, a sorozatos bántások, megalázások miatt, kisfiuk érdekében végül úgy döntött, kizárja életükből Ádámot, bármilyen nehéz is lesz egyedül felneveli Nolent.
Február végén még arról írtunk, hogy a korábbi botrányhős jó útra tért, izgatottan várja második kisfia érkezését. Mandula Ádám akkor azt nyilatkozta, bár voltak nehéz időszakok várandós párjával, de most minden újra rendben van a paradicsomban, együtt készülnek a babázásra.
„Mind a ketten hirtelen haragúak vagyunk, hirtelen felindulásból hozunk döntéseket, amit aztán később megbánunk” – mesélte akkor egy szakítás után Mandula Ádám, aki hozzátette: „Nem volt szép az sem, ahogy múlt hónapban szétmentünk, főleg, hogy Alexa vesemedence-gyulladással volt akkor kórházban. De mindig visszatalálunk egymáshoz, most újra együtt vagyunk, mindent átbeszéltünk, hogy egyikőnkben se maradjon tüske. Boldogan készülünk a babázásra, akivel egy újabb szintet lép a kapcsolatunk. A különleges Nolen nevet választottuk neki, egy boldog kapcsolatba fog érkezni, az biztos, bent leszek a szülőszobában!”
Azóta viszont megint eltűntek a közös képek, sőt a rappert semmilyen fórumon nem lehet elérni, telefonját kikapcsolták. Felhívtuk Alexát, aki közös gyermeküket hamarosan világra hozza.
„Ádám nyilatkozatait nem szeretném tovább részletezni vagy kommentálni” – kezdte határozottan a Borsnak Alexa.
A kapcsolatunk egy lezárt életszakasz, amelynek voltak nehezebb időszakai is, különösen a várandósság idején, de ezek a múlt részei. Számomra jelenleg a legfontosabb a gyermekem, Nolen Attila, aki jól van, egészséges, az ő nyugalma és biztonsága mindenek felett áll. A magánéletemet szeretném a jövőben jobban leválasztani a nyilvánosságtól különösen, ami ezt az időszakot érinti. Ugyanakkor nem vonulok ki a nyilvánosságból, és nyitott vagyok arra, hogy a saját életemről, anyaságról és a jövőmről beszéljek, de nem egy lezárt kapcsolat köré szeretném ezt tovább építeni. A továbbiakban a saját utamat járom, kiegyensúlyozott keretek között
– tette hozzá a kismama.
Úgy tűnik, a történelem ismétli önmagát. Mandula Ádám exe, Géczi Bea volt már, hogy eltiltotta közös fiukat a sztárapukától. Legutóbb akkor, amikor TikTok-élőzés közben Ádám bántalmazóan lépett fel Medoxszal szemben. Szegedi Fecsó párja akkor újra megvonta a láthatás jogát a rappertől. De aztán megenyhült, próbált segíteni exének.
„Mindenki próbált neki segíteni, én is, annyi új esélyt adtunk neki. A szülei, a nagymamája, Bea is, de van, akin nem lehet, hiába tesz meg érte mindent az ember”
– zárta gondolatait egykori párja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.