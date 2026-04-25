„A gyermekem nyugalma és biztonsága mindenek felett áll” – Mandula Ádám várandós párja kitálalt, kizárta életéből a balhés rappert

Írhatnánk azt, hogy úgy indult minden, mint a mesében az Éden Hotel korábbi sztárja és barátnője közt. De nem lenne teljesen igaz, Mandula Ádám önsorsrontó cselekedetei elég hamar beárnyékolták kapcsolatát Alexával. A pár amolyan se veled, se nélküled kapcsolatban élt, mintegy 20-szor szakítottak, a fiatal nő bízott benne, hogy a pocakjában növekvő közös gyermekük végre becsületes, tiszta fejű férfit farag párjából. De nem így lett, a sorozatos bántások, megalázások miatt, kisfiuk érdekében végül úgy döntött, kizárja életükből Ádámot, bármilyen nehéz is lesz egyedül felneveli Nolent.

Mandula Ádám barátnője terhes, de végleg kizárta a botrányhős apukát az életéből (Fotó: MW)

Így jutott el a végleges szakításig Mandula Ádám terhes párja

A rapper és Alexa másfél éve jöttek össze

Mandula Ádám és párja az elejétől se veled, se nélküled kapcsolatban éltek

Tavaly év végén jelentette be a sztárapuka, hogy kedvese közös gyermeküket hordja szíve alatt

2026 januárjában szakítottak, de pár hét múlva kibékültek

Alexa most végleg kizárta életéből az énekest, egyedül neveli fel kisfiukat



Mandula Ádámmal örökre leszámolt Alexa

Február végén még arról írtunk, hogy a korábbi botrányhős jó útra tért, izgatottan várja második kisfia érkezését. Mandula Ádám akkor azt nyilatkozta, bár voltak nehéz időszakok várandós párjával, de most minden újra rendben van a paradicsomban, együtt készülnek a babázásra.

„Mind a ketten hirtelen haragúak vagyunk, hirtelen felindulásból hozunk döntéseket, amit aztán később megbánunk” – mesélte akkor egy szakítás után Mandula Ádám, aki hozzátette: „Nem volt szép az sem, ahogy múlt hónapban szétmentünk, főleg, hogy Alexa vesemedence-gyulladással volt akkor kórházban. De mindig visszatalálunk egymáshoz, most újra együtt vagyunk, mindent átbeszéltünk, hogy egyikőnkben se maradjon tüske. Boldogan készülünk a babázásra, akivel egy újabb szintet lép a kapcsolatunk. A különleges Nolen nevet választottuk neki, egy boldog kapcsolatba fog érkezni, az biztos, bent leszek a szülőszobában!”

Mandula Ádám TikTokon látott balhéi után úgy tűnt, jó útra tért... (Fotó: TV2)

Azóta viszont megint eltűntek a közös képek, sőt a rappert semmilyen fórumon nem lehet elérni, telefonját kikapcsolták. Felhívtuk Alexát, aki közös gyermeküket hamarosan világra hozza.