Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-6°C Székesfehérvár

Ágnes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hatalmas a pánik! Kórházba került Mandula Ádám várandós párja

aggodalom
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 17:33
párjakórházMandula Ádámvárandós
A rapper el nem mozdul várandós párja mellől, éjjel-nappal ott van vele a kórházi szobában. Mandula Ádám nagyon megijedt, amikor párja alhasi fájdalmakra panaszkodott, bízik benne, hogy semmi baj nem lesz a babával.
D.G.
A szerző cikkei

Négy és fél hónapos terhes a rapper szerelme, a legutóbbi ultrahangos vizsgálaton, ahogy eddig is, az orvos mindent rendben talált. Ezért is esett kétségbe Mandula Ádám, amikor párja szólt neki, hogy nincs jól, fájdalmai vannak. Egyből rohantak a kórházba, ahol azóta is zajlanak a kivizsgálások.

Mandula Ádám és párja nagyon várják első közös gyermekük érkezését.
Mandula Ádám párja 4 és fél hónapos terhes (Fotó: Saját)

Mandula Ádám várandós párja miatt aggódik

A sztárapuka élete hónapok óta születendő gyermeke körül forog, akinek nagyon különleges nevet választottak. Miatta vállalt el minden alkalmi munkát Mandula Ádám, még egy japán étteremben is mosogatott, de így is félt, hogy nem tud majd megadni mindent neki és az anyukájának. De aztán jóra fordultak a dolgok, nagyon jó, stabil munkája lett, nagyon jó fizetéssel, végre úgy érezte, hogy minden rendben lesz. 

„Imádja a munkáját, élvezi, hogy nincsenek vele szemben előítéletek, teljes bizalmat kapott” – mesélte a Borsnak Mandula Ádám ismerőse.

Egyenesbe jött anyagilag, kiegyensúlyozott lett, elkezdtek albérletet keresni, minden szépen alakult, fellélegezhetett. Így valósággal sokkot kapott, amikor várandós párjának alhasi fájdalmai lettek, azonnal kórházba mentek, nehogy valami történjen a babával és a kismamával. Az első vizsgálatok szerint vesemedence gyulladás lehet a baj, de még mindig vizsgálják, hogy kiderüljön, mi okozza a fájdalmat. El nem mozdul mellőle, tényleg éjjel-nappal ott ül a kórházi ágya mellett, tartja benne a lelket, ő csak akkor sír, amikor senki sem látja.

Mandula Ádám párja 4 és fél hónapos teres.
El nem mozdul kórházba került várandós kedvese mellől Mandula Ádám (Fotó: Instagram)

Mandula Ádám kisfia is várja a kistesót

A TikTok botrány után hamar megbocsájtott exének Géczi Bea, tisztában van vele, hogy a rapper imádja közös gyermeküket, és a kisfiú is ragaszkodik apukájához.

Nagyon jó Bea és Ádám kapcsolata, örül neki, hogy volt párja kibékült Szegedi Fecsóval. Persze Medox az elején még bízott benne, hogy anyukája és apukája kibékül és újra egy családként élnek, de aztán szépen kialakult minden, mindenki elfogadta ezt a helyzetet. Medi pedig, akinek van már két féltestvére, alig várja, hogy megérkezzen az öccse, akit majd mindenre meg szeretne tanítani.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu