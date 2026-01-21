Hatalmas a pánik! Kórházba került Mandula Ádám várandós párja

Négy és fél hónapos terhes a rapper szerelme, a legutóbbi ultrahangos vizsgálaton, ahogy eddig is, az orvos mindent rendben talált. Ezért is esett kétségbe Mandula Ádám, amikor párja szólt neki, hogy nincs jól, fájdalmai vannak. Egyből rohantak a kórházba, ahol azóta is zajlanak a kivizsgálások.

Mandula Ádám várandós párja miatt aggódik

A sztárapuka élete hónapok óta születendő gyermeke körül forog, akinek nagyon különleges nevet választottak. Miatta vállalt el minden alkalmi munkát Mandula Ádám, még egy japán étteremben is mosogatott, de így is félt, hogy nem tud majd megadni mindent neki és az anyukájának. De aztán jóra fordultak a dolgok, nagyon jó, stabil munkája lett, nagyon jó fizetéssel, végre úgy érezte, hogy minden rendben lesz.

„Imádja a munkáját, élvezi, hogy nincsenek vele szemben előítéletek, teljes bizalmat kapott” – mesélte a Borsnak Mandula Ádám ismerőse.

Egyenesbe jött anyagilag, kiegyensúlyozott lett, elkezdtek albérletet keresni, minden szépen alakult, fellélegezhetett. Így valósággal sokkot kapott, amikor várandós párjának alhasi fájdalmai lettek, azonnal kórházba mentek, nehogy valami történjen a babával és a kismamával. Az első vizsgálatok szerint vesemedence gyulladás lehet a baj, de még mindig vizsgálják, hogy kiderüljön, mi okozza a fájdalmat. El nem mozdul mellőle, tényleg éjjel-nappal ott ül a kórházi ágya mellett, tartja benne a lelket, ő csak akkor sír, amikor senki sem látja.

Mandula Ádám kisfia is várja a kistesót

A TikTok botrány után hamar megbocsájtott exének Géczi Bea, tisztában van vele, hogy a rapper imádja közös gyermeküket, és a kisfiú is ragaszkodik apukájához.