Brutális erejű ütközés, kirepült egy lány az autóból Baranyában

Csütörtök éjszaka, nem sokkal éjfél előtt riasztották a Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület egységeit egy súlyos közlekedési balesethez a felújított szabadszentkirályi bekötőúton, Szentlőrinc és Szabadszentkirály között.

Egy lány repült ki az autóból a balesetben / Fotó: Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület / Facebook

A beszámolók szerint egy személyautó egy őzzel ütközött az útszakaszon. A járműben összesen négyen utaztak, közülük hárman önerőből ki tudtak szállni a roncsból. A negyedik utas, egy fiatal lány azonban az ütközés ereje miatt kizuhant az autóból.

Újra kellett éleszteni a lányt a baleset után

Az önkéntes tűzoltók tájékoztatása szerint a helyszínen azonnali újraélesztést kellett alkalmazni a sérültön. A lányt ezt követően válságos állapotban szállították kórházba. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják – írja a BAMA.