Galambos Lajos őszinte vallomása: „Megtanultam egyedül lenni”

A zenész hosszú évek után ismét visszatér a reflektorfénybe. Volt idő, amikor erről csak álmodozott. Akkor elsősorban Galambos Lajos gyermekei voltak azok, akik tartották benne a lelket. A trombitaművészt a hot! magazin kérdezte.

Galambos Lajos fia nagyon fél a békáktól, ezért vásárolt neki egy békás szobrot

(Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

Különleges hangulata van ennek a háznak. Jó volt ide bejönni, megérkezni. Sokszor vagy itt?

„Minden apukának van az életében egy olyan korszaka, amikor szeretné elhinni, hogy milyen jó lesz majd, ha a felnőtt gyerekei ott maradnak vele. Mindegy, hogy hol, de ott lesznek vele. Ez a kúria háromszintes, tulajdonképpen egy ötlakásos apartman. Boginak, Lalinak és Istvánnak is kialakítottunk alul egy-egy apart­­mant. Valójában Bol­dog­­as­szony­pusz­tán élek. Sokat vagyunk itt, de leginkább azért, mert a középső szintet irodaként használom. Lala mesterközgazdász, Bécsben él, Bogi a Várnegyedben, Ist­ván­ka pedig még velem van a vidéki birtokon.”

Azonban a gyerekek felnőttek, és sok minden megváltozott.

„Az élet felülírta mindezt, mindannak ellenére, hogy amikor megvásároltuk, nagyon nagy szerelemmel kezdtük el átépíteni… És ahogy én sem akartam a szüleimmel maradni, mert vágytam az önálló életre, az én gyermekeim is meghozták ugyanezt a döntést.”

Idővel be kellett látnom, hogy mindez csupán az én döntésem lett volna, és nem akartam a gyerekeket egy erőltetett együttélésbe belekényszeríteni.

„Mindehhez hozzátartozik az is, hogy soha nem éreztem magam budai gyereknek. Ide születni kell.”

Lagzi Lajcsi: „A kevesebb is elég elvét kezdtem el követni”

Nehéz volt szembesülni a döntésükkel? Nehéz az elengedés?

„Elfogadtam, mert a madarakat nem lehet a fészekben tartani, amikor már tudnak repülni. Most ott tartok, hogy eldöntöttem: eladom a kúriát. A kevesebb is elég elvét kezdtem el követni. Egy ideje azon dolgozom, hogy megváljak azoktól a tárgyaktól, amiket még a sikereim kezdetén kezdtem el gyűjtögetni. Bevallom, beteges gyűjtögető lettem, így karórából, autóból is sokkal több van, mint amennyi észszerű lenne. Nehéz.”

És még valami; lehet, hogy ma már az apuka is a saját életét szeretné élni. Bennem is végbement a változás.

„Nyilván ennek része az is, hogy a gyerekek anyukája elment, és bár lélekben velünk van, de akkor sem ugyanaz már semmi… Jól sikerült a mi kis családunk. A gyerekek sikeresek. A kislányom, Bogi dizájner, és ma már nagy cégeknek dolgozik és szerepel azok bemutatóin. Nemrégiben a Fashion Weeken mutatta be a legújabb kollekcióját, és az Arénában, a BSW-koncerten is közel negyvenen léptek fel az általa tervezett ruhákban.”