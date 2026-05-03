Szorcsik Viki: „Szabad vagyok, nem tartozom felelősséggel”

Szorcsik Viki 2008-ban szeretett bele Mexikóba, azóta szinte minden évben több hónapot ott tölt. Mint mondja, ide menekül a depressziótól, a szürkeségből, mert itt mindig feltöltődik. De nem ez az egyetlen hely a világon, ahol jól érzi magát.

Szorcsik Viki Mexikóban pihente ki magát, kutyusa mindig vele tart

Fotó: hot! magazin/archív

Szorcsik Viktória: „Nem vágyom luxuscikkekre”

Mexikóba utazott a Sztárbox után a salgótarjáni születésű színésznő, hogy kipihenhesse a felkészülés időszakát. A Karib-tenger térsége évekkel ezelőtt ejtette rabul; ha csak teheti, ide bújik el.

„A Sztárbox kapcsán sok mindenről lemondtam, hét hónapnyi nagyon kemény időszakon vagyok túl” – kezdte Viki a hot!-nak. „Akkor megfogadtam, hogy ha ennek vége, elmegyek valahová pihenni. Mexikóba 2008 óta visszajárok, a tulumi részt nagyon kedvelem.”

Sokan azt gondolják, hogy Mexikó veszélyes hely, de Viki szerint ebben az esetben sem lehet általánosítani. Igaz, egy alkalommal ő maga is egy utcai lövöldözés szemtanúja volt.

„Rosszkor voltam rossz helyen…” – mondta nevetve. „Vasárnap volt, és szerettem volna egy igazán finomat ebédelni az Úr napján az egyik kedvenc helyemen. Amikor meghallottam a lövéseket, felpattantam, és láttam, hogy a rendőrök rohannak valaki után, és lőnek. Itt megszokott, hogy gépkarabéllyal felfegyverzett, nyitott autókkal tartják fenn a rendet. Aki érzékenyebb lelkületű, és ez félelemmel tölti el, annak valóban nem való Mexikó. A Narcos című sorozat remekül mutatja be ezt a világot. Úgy éreztem magam, mintha egy sorozatot forgattunk volna, de a forgatókönyvet most az élet írta.”

Szorcsik Viki Farm VIP-s szereplése után a Sztárboxban is kipróbálta magát

Fotó: hot! magazin/RTL

„Azt tehetem, amit csak akarok”

A csinos műsorvezető öt hónapot töltött a csodás paradicsomban. A pihenést egy felkérés miatt szakította meg, de erről sajnos még nem tud információkat megosztani.

„Öt hónapot voltam ott, és alig várom, hogy visszamehessek. Egy forgatás hozott haza, amiről még nem beszélhetek bővebben. A legjobb, amit elértem az életben, az az, hogy azt tehetem, amit csak akarok.

Szabad vagyok, nem tartozom senkinek semmivel, nincs rajtam teher, és boldog vagyok, mert enyém az élet legnagyobb ajándéka: a szabadság.

„Tudatosan alakítottam így az életemet, mert így szabad vagyok, utazhatok, akkor és oda megyek, ahová csak akarok.”