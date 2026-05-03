Megható: Levelekkel búcsúzik gyermekeitől a halálos beteg édesanya

Utolsó hónapjait tölti egy halálos beteg édesanya, aki már olyannyira beletörődött sorsába, hogy búcsúleveleket írt gyermekeinek, lányának pedig még egy fülbevalót is vett, hogy legyen valami emlék az anyukájától, ha úgy dönt, hogy kilyukasztja a fülét.

Halálos beteg az édesanya, elbúcsúzott szeretteitől

Egy Ausztráliából származó 38 éves nő, Monica Arnold 2025-ben észrevette, hogy megduzzadtak a nyirokcsomói. Mikor a tünet megjelent, éppen a koronavírussal is meg volt fertőződve, így nem törődött vele, annak egyik jeleként fogta fel. Egy hónappal később egy csomót is talált a mellében. Ez arra ösztönözte, hogy felkeresse orvosát, aki mammográfiára és ultrahangra küldte, ahol mellrákot diagnosztizáltak nála.

További vizsgálatok kimutatták, hogy harmadik stádiumú mellrákkal küzd, a betegség pedig 11 nyirokcsomójára terjedt át. Négy és fél hónapig kemoterápiára szorult, majd kétoldali maszektómián esett át. Az eljárás további veszélyt fedezett fel, így naponta sugárterápián vett részt, öt héten át.

A kezelés bár megerőltető volt, de Monica utána azt hitte, végre a gyógyulás útjára lépett, mikor súlyos fejfájást és csontfájdalmat kezdett tapasztalni. A CT-vizsgálat négy nagyon mély agydaganatot fedett fel.

Ezen kívül leptomeningeális betegséget (LMD) diagnosztizáltak nála, egy ritka és súlyos szövődményt, amelyben a rákos sejtek átterjednek az agy-gerincvelői folyadékra és az agyat és a gerincvelőt körülvevő membránokra. A Cleveland Klinika szerint kezelés nélkül az LMD-s betegek mindössze néhány hétig élnek, míg a kezelésesek is csak pár hónapig.

Monica szerint nem kellene azon gondolkodnia, hogy megéri-e a negyvenedik születésnapját.

Tudom, hogy a prognózis nem jó, de megpróbálok elég sokáig túlélni ezzel a kemoterápiával

- idézi szavait a People.

Monica most a szomorú hírek miatt szeretne felkészülni a halálára, és arra összpontosít, hogy férje és gyermekei emlékezzenek rá.

Kártyákat írok, leveleket írok. Ékszereket veszek a későbbiekre. Vettem fülbevalókat a lányom születésnapjára, vagy amikor úgy dönt, hogy kilyukasztja a fülét, vannak fülbevalók anyukámtól

- mondja az anyuka.