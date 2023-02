Kulcsár Edina második esküvője olyan volt, mint az első - itt vannak a részletek

Éppen a napokban foglalkozott a Ripost azzal a kérdéssel, hogy időszerű lenne már Kulcsár Edina és G.w.M esküvője, hiszen hamarosan megszületik első közös gyermekük, aki csak akkor kapja meg automatikusan az apukája vezetéknevét, ha a szülők házasok. A jelek szerint az egykori szépségkirálynő és a rapper is úgy érezték, hogy ideje az igenek kimondásának, hiszen szombat késő délután váratlanul bejelentették, hogy összeházasodtak. A hírek szerint a nagy napra a 9. kerületi polgármesteri hivatalban került sor alig néhány rokon és barát társaságában. A korábbi kapcsolataikból született gyermekeik nem voltak jelen, sőt állítólag Edina részéről csak az édesanyja és a dédije volt ott a násznépben.

Az örömpár majd tervez egy nagyobb lagzit is, amint a kislányuk már elég nagy lesz ahhoz, hogy egy ilyen esemény beleférjen az életükbe.

A leírtak alapján sokaknak lehet déjà vu érzése, hiszen 2018-ban Kulcsár Edina ugyanilyen körülmények között kötötte össze az életét első férjével, Csutival. A modell akkor is a terhessége utolsó heteiben járt, ezért nem tudtak igazi nagy esküvőt tartani, így egy házasságkötő teremben lettek egy család. A rokonság akkor is korlátolt számban volt jelen. Szabóék akkoriban azt mondták, hogy majd később megünneplik az egybekelésüket egy nagy bulival is, csak megvárják, míg a kisfiuk, Medox nagyobb lesz.

Egy hirtelen ötletből indult ki az egész, pár hete, egy pénteki napon találtuk ki, hogy kimondjuk a boldogító igent, és néhány nappal később már túl is voltunk rajta. Eredetileg ki kell várni a kötelező harmincnapos türelmi időt, mielőtt hivatalosan összeadják a párokat, de mivel babát várok, csak be kellett mutatni a várandóssági kiskönyvemet, és már nem volt előttünk akadály

- mesélte anno Edina az egyik magazinnak.

Ám aztán a szépségkirálynő ismét teherbe esett, így a kislányuk miatt csúszott a muri, majd amikorra kitűzték a lakodalom napját, beütött a Covid, ami hozta magával a nagy rendezvényeket érintő korlátozásokat. Aztán jött a kapcsolati válságuk, majd pedig G.w.M, ami már bulvártörténelem.