Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Andrea, Ilma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Magamban keresem a hibát” – Kulcsár Edinát mardossa a bűntudat babája elvesztése óta

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 18. 15:05
Mélyen megrendítette a közvéleményt a hír, amikor év elején kiderült, hogy Kulcsár Edina és G.w.M elveszítették babájukat. Kulcsár Edina most, közel fél év elteltével elérkezettnek látta az időt, hogy kendőzetlen őszinteséggel valljon követőinek arról a sötét időszakról, amely az egész családját megrázta. A négygyermekes édesanya elárulta: a fájdalom azóta sem múlt el, és a kérdőjelek nap mint nap ott zakatolnak a fejében.

Egy baba elvesztése az egyik legnehezebb teher, amit egy nő hordozhat. Kulcsár Edina, aki az utóbbi időben kevesebbet beszélt a magánéletéről, most egy olyan oldalát mutatta meg, amit csak kevesen láthatnak: a sebezhető, gyászoló anyáét. Bár a tragédia óta hónapok teltek el, a sebek még mindig nem múltak, és a feldolgozás útja rögösebbnek bizonyul, mint azt sokan gondolták volna.

Kulcsár Edina férje, Varga Márk még Hajdú Péter műsorában mesélte el, amikor párja várandós lett
Kulcsár Edina férje, Varga Márk még Hajdú Péter műsorában mesélte el, amikor párja várandós lett (Fotó: Markovics Gábor)

Kulcsár Edina vetélése után igyekezett erős maradni

Edina egy követője kérdésére válaszolva vallott arról, hogyan próbálja túlélni a mindennapokat a harmadik közös gyermekük elvesztése után

Mindig mindenben erősnek mutatom magam. Talán ez segít a leginkább

 – írta az egykori szépségkirálynő. Bevallotta, hogy ez egyfajta kényszer is a részéről: egyszerűen kerüli azokat a témákat, amiktől azonnal elsírná magát, a vetélés pedig pontosan ilyen.

Kulcsár Edina 2026-os tervei - BORS
Kulcsár Edina Instagram-oldalán mesélte el, hogy mit is érez jelenleg (Fotó: archív/hot! magazin)

Kulcsár Edinát mardossa a bűntudat

A legmegrázóbb része Edina vallomásának a folyamatos önvád, amivel a tragédia óta küzd. Annak ellenére, hogy tudja, sokszor nem lehet befolyásolni az eseményeket, az édesanya magában keresi a felelőst.

Azóta is magamban keresem a hibát. Valamit rosszul csináltam? A lelkiállapotommal volt a baj? Túlhajszolt voltam? Vagy mást csináltam rosszul?

 – ezek a kérdések kínozzák nap mint nap. Bevallása szerint kénytelen elfogadni, hogy elment a baba, de a miértek továbbra is nagyon fájnak neki.

Kulcsár Edina újra gyereket vállalna?

Természetesen a rajongókat az is érdekli, hogy a hatalmas fájdalom után mernek-e még újra próbálkozni férjével. A válasz azonban nem egyszerű. Edina kettősségről számolt be: egyrészt benne van a zsigeri félelem, hogy újra át kell élnie ezt a traumát, másrészt viszont még mindig ott lobog benne a vágy egy újabb közös gyermek iránt.

A veszteség után azt mondtam, hogy nem szeretném még csak az esélyét sem megadni annak, hogy ezt mégegyszer átéljem, de valahol bennem van, hogy szeretnék.

– fogalmazott bizakodóan. Jelenleg az elfogadás fázisában tart, próbálja megérteni, hogy valamiért ennek így kellett lennie. Bár mélypontra került, a meglévő gyermekei és férje támogatása adja neki a legnagyobb erőt a mindennapokhoz. Hogy mit hoz a jövő, azt még nem tudni, de az édesanya most a gyógyulásra koncentrál.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
