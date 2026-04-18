„Magamban keresem a hibát” – Kulcsár Edinát mardossa a bűntudat babája elvesztése óta

Egy baba elvesztése az egyik legnehezebb teher, amit egy nő hordozhat. Kulcsár Edina, aki az utóbbi időben kevesebbet beszélt a magánéletéről, most egy olyan oldalát mutatta meg, amit csak kevesen láthatnak: a sebezhető, gyászoló anyáét. Bár a tragédia óta hónapok teltek el, a sebek még mindig nem múltak, és a feldolgozás útja rögösebbnek bizonyul, mint azt sokan gondolták volna.

Kulcsár Edina férje, Varga Márk még Hajdú Péter műsorában mesélte el, amikor párja várandós lett (Fotó: Markovics Gábor)

Kulcsár Edina vetélése után igyekezett erős maradni

Edina egy követője kérdésére válaszolva vallott arról, hogyan próbálja túlélni a mindennapokat a harmadik közös gyermekük elvesztése után.

Mindig mindenben erősnek mutatom magam. Talán ez segít a leginkább

– írta az egykori szépségkirálynő. Bevallotta, hogy ez egyfajta kényszer is a részéről: egyszerűen kerüli azokat a témákat, amiktől azonnal elsírná magát, a vetélés pedig pontosan ilyen.

Kulcsár Edina Instagram-oldalán mesélte el, hogy mit is érez jelenleg (Fotó: archív/hot! magazin)

Kulcsár Edinát mardossa a bűntudat

A legmegrázóbb része Edina vallomásának a folyamatos önvád, amivel a tragédia óta küzd. Annak ellenére, hogy tudja, sokszor nem lehet befolyásolni az eseményeket, az édesanya magában keresi a felelőst.

Azóta is magamban keresem a hibát. Valamit rosszul csináltam? A lelkiállapotommal volt a baj? Túlhajszolt voltam? Vagy mást csináltam rosszul?

– ezek a kérdések kínozzák nap mint nap. Bevallása szerint kénytelen elfogadni, hogy elment a baba, de a miértek továbbra is nagyon fájnak neki.

Kulcsár Edina újra gyereket vállalna?

Természetesen a rajongókat az is érdekli, hogy a hatalmas fájdalom után mernek-e még újra próbálkozni férjével. A válasz azonban nem egyszerű. Edina kettősségről számolt be: egyrészt benne van a zsigeri félelem, hogy újra át kell élnie ezt a traumát, másrészt viszont még mindig ott lobog benne a vágy egy újabb közös gyermek iránt.

A veszteség után azt mondtam, hogy nem szeretném még csak az esélyét sem megadni annak, hogy ezt mégegyszer átéljem, de valahol bennem van, hogy szeretnék.

– fogalmazott bizakodóan. Jelenleg az elfogadás fázisában tart, próbálja megérteni, hogy valamiért ennek így kellett lennie. Bár mélypontra került, a meglévő gyermekei és férje támogatása adja neki a legnagyobb erőt a mindennapokhoz. Hogy mit hoz a jövő, azt még nem tudni, de az édesanya most a gyógyulásra koncentrál.