Kulcsár Edina elárulta, terveznek-e még gyereket G.w.M-mel a tragédia után

Őszinte kérdezz–feleleket tartott követőinek Kulcsár Edina, amely során olyan témákról is beszélt, amelyek sok édesanyát érintenek: éjszakázásról, pihenésről, családi segítségről és arról, hogyan változtatta meg a jövőről alkotott képét a közelmúlt fájdalmas vesztesége.

Kulcsár Edina és Varga Márk, vagyis G.w.M hat gyermeket nevelnek közösen (Fotó: Kulcsár Edina)

Kulcsár Edina gyermekei a legfontosabbak számára

Kulcsár Edina és G.w.M hat porontyot nevelnek mozaikcsaládjukban. Közös gyermekeik Amara és Dion, míg korábbi házasságaikból születettek is velük élnek. A mindennapok így folyamatos szervezést és alkalmazkodást igényelnek. Amikor egy követője arról kérdezte, hogyan bírta a babás időszak kimerítő éjszakáit, Edina őszintén válaszolt.

Az éjszakázásokból merítem az önbizalmamat. Az a tudat, hogy mindent kibírok és képes vagyok megoldani, számomra olyan, mintha szupererőm lenne. Nem mondom, hogy nem borultam ki néha, de valahogy mindig túllendültem rajta. Most is vannak nehezebb éjszakák, de már egészen másként állok hozzájuk

– mesélte Kulcsár Edina Instagramján. Azt is elárulta, hogy a kicsik egy ideig velük aludtak, de mára külön szobájuk van, és bár hiányoznak mellőle, úgy véli, ez az élet rendje.

Kulcsár Edina férje mindenben támogatja, nagy segítség neki az anyaság nehézségeiben (Fotó: Markovics Gábor)

Pihenés gyerekek mellett?

Sokan azt is szerették volna tudni, hogyan tud időt találni a pihenésre a gyerekek mellett, amellett, hogy a közelmúltban komoly tragédiát is megélt, amikor elvetélt.

„Nem vagyok pihenős típus, ezt a családom is tudja, ezért szinte rám parancsoltak. Ugye a regeneráció nagyon fontos, hogy pihenjek, így az anyósom hazautazott, hogy az első hétben segítsen nekünk. A gyerekeim pedig csodásak, elmagyaráztam nekik, hogy bibis a hasam” – mesélte.

Azt is hozzátette, hogy a mindennapok szervezése mellett az életmód és a tudatosság segíti abban, hogy fizikailag és mentálisan is egyensúlyban maradjon.

Rájöttem, hogy a rutin nemcsak a babáknak fontos, hanem nekünk is. Amióta tudatosabban élek, sokkal fókuszáltabb vagyok. Elégedettebb vagyok a napom végén, ami mindig megadja a kellő lendületet akár az éjszakázáshoz, akár a következő napra

– mondta Edina.

Terveznek még babát?

Most Edina egy követője arra volt kíváncsi, a tragédia miatt változtak-e a terveik, amire Edina röviden, de őszintén válaszolt. Abban hisz, hogy ha úgy kell történnie, akkor lesz még gyermekük.

Megváltozott. Volt már arra példa, hogy fogamzásgátló mellett is meglepetés ért. Ő volt Amara. Szóval azt mondom, minden úgy lesz, ahogy lennie kell

– vallotta a volt szépségkirálynő.