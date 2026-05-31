„Azt hittem, egy nagy macska” – Két lábra állt és beszólt a halálra rémült nőnek a szökött fenevad

Sokkot kapott egy floridai nő, amikor a saját kertje végében egy nem mindennapi fenevaddal találta szemben magát. Catherine Castillo először hinni sem akart a szemének, amikor a bokrok közül elő rontott a vérengző majom.

Két lábra állva, pimaszul fenyegette a lakókat a megszökött majom Fotó: YouTube

Azt hittem, egy nagy macska, de aztán tisztult a kép, és arra gondoltam: ó, szent ég, ez egy majom!

– emlékezett vissza a rémséges pillanatokra a nő.

Két lábon gúnyolta a majom a rettegő nőt

A pimasz makákó nem ijedt meg az embertől: hirtelen a hátsó lábaira egyenesedett, pont úgy, mint egy ember, és dühösen, gúnyosan gesztikulálni kezdett a nő felé, mintha csak provokálni akarná. Miután jól kibosszankodta magát, visszarohant a sűrű bozótosba.

A szakértők szerint a pimasz betolakodó nem egyedül van: egy hírhedt majomklán tagja. A törzs még 1938-ban szökött meg egy hajóskapitánytól, és mivel a makákók zseniális úszók, gyorsan elözönlötték a szárazföldet – írja a Daily Star.

Szavazással döntenek a támadásról?

Ami igazán félelmetes, hogy ezek az állatok elképesztően intelligensek, és konkrét állati demokráciában élnek. Nem egyetlen vezér dönt, hanem szó szerint megszavazzák a lépéseiket. Ha a csoport egyik tagja elindul valamerre, és a többiek követik, akkor arra mennek – ha senki nem mozdul, az ötletet elvetik. Ki tudja, talán a Catherine-re támadó majom mögött is ott állt a láthatatlan hadsereg?