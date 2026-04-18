Megszületett a Kőgazdag fiatalok sztárjának kisbabája: Fotón a gyönyörű Nina!

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 18. 14:35
Hatalmas az öröm a hazai sztárvilágban, ugyanis világra jött a népszerű reality-szereplő első gyermeke. Demény Vanda az Instagram-oldalán osztotta meg a hírt követőivel, miszerint kislánya, Nina végre megérkezett a családba. Ezzel a Kőgazdag fiatalok sztárja számára lezárult egy küzdelmes időszak és kezdetét vette élete legfontosabb fejezete, az anyaság.
A Kőgazdag fiatalok című műsorból megismert Demény Vanda élete fenekestül felfordult. Aki követte a képernyőn a magabiztos, olykor provokatív fiatal nőt, most egy teljesen más arcát láthatja: az édesanyáét. Vanda az elmúlt napokban adott életet gyermekének, Ninának, és bár a szülés részleteit egyelőre homály fedi, annyit már tudni, hogy mind az anyuka, mind a baba jól vannak és már az otthonuk kényelmében ismerkednek egymással.

Kőgazdag fiatalok sztárja életet adott kislányánka.
A Kőgazdag fiatalok sztárja első gyermekét hozta világra (Fotó: Instagram)

A Kőgazdag Fiatalok sztárja drámai hónapokon van túl 

Vanda várandóssága korántsem volt egy sétagalopp. Bár a közösségi médiában megosztott képein mindig ragyogott, a háttérben komoly kihívásokkal kellett szembenéznie. A celeb korábban már utalt rá követőinek, hogy az elmúlt időszak „sok kihívást tartogatott”, és nem csak a fizikai változások, hanem lelki megpróbáltatások is érték.

Nagyon jól érzem magam, tényleg csodálatosan élem meg ezt az időszakot

– mesélte Vanda, aki korábban azt is megjegyzete lapunknak, hogy igyekszik a nehézségek ellenére is az örömére koncentrálni.

Nyilván történtek dolgok, de próbálom mindenből kihozni a maximumot. Ez egy annyira áldott állapot, hogy csak csodálattal tudom megélni, mert ez tényleg egy csodás dolog minden nő életében.

Vanda már otthon van kislányával (Fotó: Instagram)

Demény Vanda gyermeke: Nina érkezése mindent átírt

A kislány érkezése minden korábbi fájdalmat feledtetett. Demény Vanda Instagram-oldalán közölte a jó hírt, ahol azonnal záporozni kezdtek a jókívánságok a rajongóktól. Nina neve máris sokak kedvence lett, az anyuka pedig hangsúlyozta, hogy számára ez a „legmeghatározóbb időszak”, ami egyszerre volt nehéz és felemelő.

Az anyaság szemmel láthatóan megváltoztatta Vandát. A korábban a luxuscikkekre koncentráló nő prioritásai teljesen átrendeződtek. Most már nem a legújabb designer táska, hanem a kisbaba biztonsága a legfontosabb számára.

Kislánya gyönyörű nevet kapott: Ninának hívják (Fotó: Instagram)

Rejtélyes magánélet

Természetesen a követőket leginkább az foglalkoztatja, hogy ki áll Vanda mellett ebben a fontos időszakban. A kismama azonban ezen a téren továbbra is szűkszavú. Magánéletét érintő kérdésekre egyelőre nem kíván válaszolni, amit azzal indokolt, hogy jelenleg kizárólag a kislánya és az ő nyugalma az elsődleges.

Sokan találgatnak a háttérben zajló drámákról, de Vanda falat húzott maga köré. Ez a tudatosság meglepő egy olyan nőtől, aki korábban az ország előtt élte az életét, de úgy tűnik, az anyai ösztönök már erősebben dolgoznak benne, mint a szereplési vágy. Egyelőre azonban az édesanya a regenerálódásra és az összeszokásra koncentrál. Nina születése egy tiszta lapot jelent számára, mi pedig gratulálunk a családnak!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
