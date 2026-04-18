Megszületett a Kőgazdag fiatalok sztárjának kisbabája: Fotón a gyönyörű Nina!

A Kőgazdag fiatalok című műsorból megismert Demény Vanda élete fenekestül felfordult. Aki követte a képernyőn a magabiztos, olykor provokatív fiatal nőt, most egy teljesen más arcát láthatja: az édesanyáét. Vanda az elmúlt napokban adott életet gyermekének, Ninának, és bár a szülés részleteit egyelőre homály fedi, annyit már tudni, hogy mind az anyuka, mind a baba jól vannak és már az otthonuk kényelmében ismerkednek egymással.
Vanda várandóssága korántsem volt egy sétagalopp. Bár a közösségi médiában megosztott képein mindig ragyogott, a háttérben komoly kihívásokkal kellett szembenéznie. A celeb korábban már utalt rá követőinek, hogy az elmúlt időszak „sok kihívást tartogatott”, és nem csak a fizikai változások, hanem lelki megpróbáltatások is érték.
Nagyon jól érzem magam, tényleg csodálatosan élem meg ezt az időszakot
– mesélte Vanda, aki korábban azt is megjegyzete lapunknak, hogy igyekszik a nehézségek ellenére is az örömére koncentrálni.
Nyilván történtek dolgok, de próbálom mindenből kihozni a maximumot. Ez egy annyira áldott állapot, hogy csak csodálattal tudom megélni, mert ez tényleg egy csodás dolog minden nő életében.
A kislány érkezése minden korábbi fájdalmat feledtetett. Demény Vanda Instagram-oldalán közölte a jó hírt, ahol azonnal záporozni kezdtek a jókívánságok a rajongóktól. Nina neve máris sokak kedvence lett, az anyuka pedig hangsúlyozta, hogy számára ez a „legmeghatározóbb időszak”, ami egyszerre volt nehéz és felemelő.
Az anyaság szemmel láthatóan megváltoztatta Vandát. A korábban a luxuscikkekre koncentráló nő prioritásai teljesen átrendeződtek. Most már nem a legújabb designer táska, hanem a kisbaba biztonsága a legfontosabb számára.
Természetesen a követőket leginkább az foglalkoztatja, hogy ki áll Vanda mellett ebben a fontos időszakban. A kismama azonban ezen a téren továbbra is szűkszavú. Magánéletét érintő kérdésekre egyelőre nem kíván válaszolni, amit azzal indokolt, hogy jelenleg kizárólag a kislánya és az ő nyugalma az elsődleges.
Sokan találgatnak a háttérben zajló drámákról, de Vanda falat húzott maga köré. Ez a tudatosság meglepő egy olyan nőtől, aki korábban az ország előtt élte az életét, de úgy tűnik, az anyai ösztönök már erősebben dolgoznak benne, mint a szereplési vágy. Egyelőre azonban az édesanya a regenerálódásra és az összeszokásra koncentrál. Nina születése egy tiszta lapot jelent számára, mi pedig gratulálunk a családnak!
