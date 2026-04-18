Megszületett a Kőgazdag fiatalok sztárjának kisbabája: Fotón a gyönyörű Nina!

A Kőgazdag fiatalok című műsorból megismert Demény Vanda élete fenekestül felfordult. Aki követte a képernyőn a magabiztos, olykor provokatív fiatal nőt, most egy teljesen más arcát láthatja: az édesanyáét. Vanda az elmúlt napokban adott életet gyermekének, Ninának, és bár a szülés részleteit egyelőre homály fedi, annyit már tudni, hogy mind az anyuka, mind a baba jól vannak és már az otthonuk kényelmében ismerkednek egymással.

A Kőgazdag Fiatalok sztárja drámai hónapokon van túl

Vanda várandóssága korántsem volt egy sétagalopp. Bár a közösségi médiában megosztott képein mindig ragyogott, a háttérben komoly kihívásokkal kellett szembenéznie. A celeb korábban már utalt rá követőinek, hogy az elmúlt időszak „sok kihívást tartogatott”, és nem csak a fizikai változások, hanem lelki megpróbáltatások is érték.

Nagyon jól érzem magam, tényleg csodálatosan élem meg ezt az időszakot

– mesélte Vanda, aki korábban azt is megjegyzete lapunknak, hogy igyekszik a nehézségek ellenére is az örömére koncentrálni.

Nyilván történtek dolgok, de próbálom mindenből kihozni a maximumot. Ez egy annyira áldott állapot, hogy csak csodálattal tudom megélni, mert ez tényleg egy csodás dolog minden nő életében.

Demény Vanda gyermeke: Nina érkezése mindent átírt

A kislány érkezése minden korábbi fájdalmat feledtetett. Demény Vanda Instagram-oldalán közölte a jó hírt, ahol azonnal záporozni kezdtek a jókívánságok a rajongóktól. Nina neve máris sokak kedvence lett, az anyuka pedig hangsúlyozta, hogy számára ez a „legmeghatározóbb időszak”, ami egyszerre volt nehéz és felemelő.

Az anyaság szemmel láthatóan megváltoztatta Vandát. A korábban a luxuscikkekre koncentráló nő prioritásai teljesen átrendeződtek. Most már nem a legújabb designer táska, hanem a kisbaba biztonsága a legfontosabb számára.

Rejtélyes magánélet

Természetesen a követőket leginkább az foglalkoztatja, hogy ki áll Vanda mellett ebben a fontos időszakban. A kismama azonban ezen a téren továbbra is szűkszavú. Magánéletét érintő kérdésekre egyelőre nem kíván válaszolni, amit azzal indokolt, hogy jelenleg kizárólag a kislánya és az ő nyugalma az elsődleges.