Kamerák előtt sírta el magát a TV2 sztárja: teljesen elérzékenyült az esküvő előtt

A Kőgazdag Fiatalok 2. évadában Szanyi Vanda csatlakozott a bandához, aki nemcsak a luxus életét, hanem a fényűző esküvőjét is megmutatja a műsorban. A nagy napra Krétán kerül sor, természetesen a családdal és a barátokkal együtt, ahova már ki is utaztak néhány nappal előbb. Sőt, egy olyan fontos pillanatra is ott kerül sor, aminek hatására Vanda tőle egyáltalán nem megszokott módon teljesen elérzékenyül és elsírja magát.

A Kőgazdag Fiatalok Vanda esküvőjéről is tudósít, ami előtt a menyasszony el is sírta magát (Fotó: TV2)

A TV2 sztárja úgy döntött, hogy a vőlegényének szóló fogadalmát azt utolsó pillanatra hagyja, és Görögországban írja meg az esküvő előtti pillanatokban. Erre sor is került, amit az édesanyjának és a nagymamájának is felolvasott. Az érzelmekkel teli pillanat hatására Vandának könnyek szöktek a szemébe.

Hű társad leszek jóban-rosszban, ahogy most is fogadom, hogy te leszel számomra a legfontosabb. Szeretlek, ma még Szanyi Vanda

– fejezte be a levél felolvasását elcsukló hangon.

– Ne sírj kicsim, életed legszebb napjára készülsz – fogta meg a kezét az édesanyja, amire a nagymamája is csak helyeselni tudott, hiszen a lány mindig is erre vágyott.

A Kőgazdag Fiatalok szereplője új oldalát mutatta meg

Vanda eddig leginkább a határozottnak és keménynek tűnt, bármiről is legyen szó, de most kiderült, bizony neki is van sebezhető oldala. Sőt, azt is elárulta, hogyha bármikor segítségre lenne szüksége, az édesanyja és a nagymamája mindenben támogatják.

Nekem anya és nagyi tényleg azok az emberek az életemben, akikhez bármikor fordulhatok, bármilyen problémám van. Amikor ők elkezdtek nyugtatni, rájöttem, hogy semmi másra nem is volt szükségem

– vallotta be a menyasszony.

A Kőgazdag Fiatalok csütörtöki adásában pedig Vanda esküvőjének is tanúi lehetnek a nézők 22:30-tól a TV2-n!