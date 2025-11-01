„Megérkezett Ő” – 56 évesen újra apa lett Kárász Róbert

Ahogy arról a Bors korábban már beszámolt, Kárász Róbert élete egyik legszebb időszakát éli, hiszen több évnyi egyedüllét után 56 évesen újra rátalált a szerelem Baska Barbara operatőr személyében. Sőt, már a boldogító igent is kimondták, azóta pedig az első közös gyermeküket várják.
Már korábban is lehetett tudni, hogy Kárász kedvese kislányt hord a szíve alatt, a tévés legfrissebb Facebook-bejegyzése szerint pedig a mai napon meg is érkezett a pici.
Megérkezett Ő és ma olyan születésnapom van, hogy 3 lányos apukaként többet nem is kívánhatok. Köszönöm drága feleségem, Barbara
- írta a közös fotóhoz Kárász Róbert.
A kislány pedig egy igazán népes mozaikcsaládba érkezett meg, hiszen Kárász Róbertnek már van 2 nagy lánya, Barbarának pedig 2 kisfia született előző kapcsolatából, akik már mind nagyon várták a kisetesó érkezését.
