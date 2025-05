Szenzáció! Teljes titokban házasodott meg a TV2 kedvence

26. születésnapja előtt pár nappal lett férj a Sztárban sztár leszek! tehetsége. Kaly Roland a harmadik széria ezüstérmese lett, s azóta is köztudatban maradt: sorra jönnek ki dalai, most éppen Veréb Tomival készül a nyár slágerének kiadására. Magánéletét sem hanyagolja el: néhány hete a legnagyobb titokban feleségül vette kedvesét!

Kaly Roland esküvőjéről csak utólag beszélt: titokban lett férj (Fotó: Instagram)

Felesége buktatta le őket

Immár tíz éve, hogy Kaly Roland barátnője személyében megtalálta az igazit. A fiatalok áprilisban még arról nyilatkoztak, hogy tervezik az esküvőt és első közös otthonukat.

„Folyamatban van a dolog, így, hogy a párom elvégezte az orvosi egyetemet. Az esküvőt is tervezgetjük már, de erről még nem szeretnék többet elárulni. Ha előrébb járunk a szervezésben, mindenképp mesélek” – mondta akkor, s ma már tudjuk: azt a részletet kihagyta, hogy a szervezés akkor már igencsak a finish-ben volt: kedvese buktatta le most őket. Kaly Roli ugyanis kedden ünnepelte 26. születésnapját, a jókívánságok között pedig feltűnt orvosi egyetemet végzett kedvese, Erna posztja is, aki ezt írta:

Legboldogabb születésnapot a Férjemnek!

Kaly Roland és kedvese összeházasodott május elején (Fotó: Facebook)

A Bors most felkereste a fiatal énekest, aki bevallotta:

„Lagzi még nem volt, de a polgári esküvőt hónap elején megtartottuk, lényegében két tanúval gyorsan megtörtént” – árulta el mosolyogva a friss férj. „A nagyszabású lagzi jövőre lesz. Szeretem az indokolatlanul nagy felhajtást. Minimum kétszáz fős vendégsereg, hatalmas zenekar… Ehhez kell egy kis szervezkedés” – ismerte el, majd leszögezte, szülőhazájában, Erdélyben, Kézdivásárhelyen szeretnénk megtartani.

Titokban házasodtak össze a fiatalok, a nagyszabású lagzira jövőre kerül sor (Fotó: DENES BOTOND)

Meglepetésbulira készül Kaly Roland

S ha már ünneplés, a szülinapja kapcsán elárulta:

„Mivel kedden volt a szülinapom, nagy ünneplés még nem volt, és nem is tervezem, én inkább a kerek szülinapokra fektetek nagyobb hangsúlyt. De azért hétvégén szerintem koccintunk majd egyet a barátaimmal. Sőt, ahogy őket ismerem, biztosan szerveznek majd valami kis meglepetés bulit…” − mondta el Kaly Roland, majd végül felidézte:

„Tavaly a szülinapomkor pont fellépésem volt, és az egyik szám után a közönségben elindult egy hang, majd az egész közönség együtt énekelve köszöntött fel. Az semmihez sem hasonlítható érzés volt, még sosem éltem át olyasmit, elképesztően jólesett.”