Már most tudják a győztest, BL-lázban ég Budapest legismertebb fodrászata

Napok óta lázban ég Budapest, hiszen szombaton 18 órakor a Puskás Aréna ad otthont a Bajnokok Ligája-döntőnek, amelyre a világ minden tájáról érkeznek szurkolók a magyar fővárosba. A Deák téren található egyik leghíresebb fodrászat, a Black Sheep Barber Shop sem maradt ki az ünnepi hangulatból.

Black Sheep Barber Shop-ban már tudják, ki nyeri az idei a Bajnokok Ligája-döntőt Fotó: Mike Egerton - PA Images

Futball-láz egész Budapesten a Bajnokok Ligája-döntő miatt

A Bajnokok Ligája-döntő láza már csütörtökön elérte Budapestet, amikor megnyitotta kapuit a BL Fesztivál a Hősök terén, amely azóta is szurkolók ezreit vonzza. A futballünnep hangulata azonban nemcsak a hivatalos rendezvényhelyszíneken érezhető: a Deák téren található Black Sheep Barber Shopban is a finálé körül forog minden.

A népszerű fodrászat munkatársai az idei angol bajnok Arsenal mezében fogadták a vendégeket a hét folyamán, ezzel is jelezve, melyik csapatnak szorítanak a budapesti döntőben. A szalon hivatalos Instagram-oldalán több fotót is megosztott az előkészületekről, amelyekből jól látszik, hogy náluk is különleges hangulatban telik a BL-finálé hétvégéje. Ahogy a bejegyzésükben fogalmaztak:

Csapatunk készen áll a nagy meccsre.

A finálé vonzerejét jól mutatja, hogy rengeteg angol és francia drukker jegy nélkül is Budapestre utazott. A két tábor szurkolói már napok óta birtokba vették a fővárost, megtöltötték a belvárosi pubokat, éttermeket és szórakozóhelyeket, ahol a PSG-Arsenal Bajnokok Ligája-döntő felvezetése zajlik. Bár a Puskás Arénába nem jutnak be, a döntő hangulatából így sem akarnak kimaradni.