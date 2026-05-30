Így néz ki a vírus, amitől mindannyian tartunk

Ha nem vigyázunk, ez a vírus is könnyen világjárvánnyá válhat. Te tudod, hogy néz ki a hantavírus elektronmikroszkóp alatt?

A patkányvírus közelről, ahogy még sosem láttad / Fotó: Lightspring

A hantavírus közelről – emiatt is kezet kell mosnunk!

A hantavírus egy halálos légúti betegség, a vérzéses lázak közé tartozik. Általában fertőzött rágcsálók, mezei egerek ürülékével, vizeletével vagy nyálával terjed az emberre direkt kontakton keresztül. Május elején járvány tört ki egy holland luxushajón, amely Argentínából, Ushuaiából tartott az afrikai Zöld-foki-szigetek felé, végül azonban nem ért célba. A hajó a Kanári-szigeteken kötött ki, miután Spanyolország segítséget nyújtott az utasok evakuálásában, majd utána Rotterdamba érkezett. Nemrégiben pedig Arad megyében is felütötte fejét a veszedelmes vírus.

A hantavírus tünetei közé tartozik a hirtelen magas láz és hidegrázás, az izomfájdalom, a nehézlégzés, az erős fejfájás, szédülés, fáradtság és a csökkent vizelet. Ezzel együtt jelentkezhet alacsony vérnyomás és heveny veseelégtelenség is.

A vírust már régebb óta ismerjük, egyelőre nem nőtte ki világjárvánnyá magát. Az 1950–53-as koreai háború alatt az Egyesült Nemzetek Szervezete hadseregét vérzéses láz járványa sújtotta, amelyben több mint kétezer katona fertőződött meg. A szakértők által hantavírus pulmonalis szindrómának nevezett vírust először 1993-ban az USA-ban fedezték fel. Az első mikroszkópos felvétel is ebből az évből származik.