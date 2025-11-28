Gólyahír: babát vár a Jóban Rosszban sztárja

Anyai örömök elé néz a Jóban Rosszban egykori szereplője, Novák Henriett másodszorra is átélheti a várandósság szépségeit.

Anyai örömök elé néz Novák Henriett, a Jóban Rosszban Lindája

Fotó: archív / hot! magazin

Novák Henriett alakította a Jóban Rosszban című sorozat Lindáját. A színésznő ugyan már felhagyott a színészettel, ráadásul Magyarországot is maga mögött hagyta, Amerikában él Jason Hastingsszel. Heni és párja közösen vezetnek egy ingatlanirodát Los Angelesben. S ha épp nem ingatlaneladással foglalkozik, akkor az anyaság köti le minden percét, ugyanis Heni már korábban életet adott egy kislánynak, akit a Kingsley névre kereszteltek. A kislánya idén töltötte be a harmadik életévét, és most úgy tűnik, nemsokára egy kistesóval gazdagodik a család, ugyanis Heni az Instagramon tette közzé, ismét kislányt várnak párjával.

A szívünk és a családunk is növekszik. Hálásak vagyunk a következő kis hercegnőnkért

- írta az Instagram bejegyzésében, olvasható a Tények cikkében.

Heni és párja Jason ugyan tizenegy éve alkotnak egy párt, az esküvőre még nem került sor, korábban azt mondták, hogy ha majd jön a kistesó. Nos, a kistesó úton van, de vajon lesz esküvő is?