Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Stefánia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gólyahír: babát vár a Jóban Rosszban sztárja

Novák Heni
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 11:25
kistesóvárandós
Novák Henriett öt évadon keresztül alakította Linda karakterét. Azóta kiköltözött Amerikába, ahol korábban már anyai örömök elé nézett, de most úgy tűnik, jön a kistesó.

Anyai örömök elé néz a Jóban Rosszban egykori szereplője, Novák Henriett másodszorra is átélheti a várandósság szépségeit.

Anyai örömök elé néz Novák Henriett, a Jóban Rosszban Lindája.
Anyai örömök elé néz Novák Henriett, a Jóban Rosszban Lindája
Fotó: archív / hot! magazin

Anyai örömökből nincs hiány, kislányt vár Novák Henriett

Novák Henriett alakította a Jóban Rosszban című sorozat Lindáját. A színésznő ugyan már felhagyott a színészettel, ráadásul Magyarországot is maga mögött hagyta, Amerikában él Jason Hastingsszel. Heni és párja közösen vezetnek egy ingatlanirodát Los Angelesben. S ha épp nem ingatlaneladással foglalkozik, akkor az anyaság köti le minden percét, ugyanis Heni már korábban életet adott egy kislánynak, akit a Kingsley névre kereszteltek. A kislánya idén töltötte be a harmadik életévét, és most úgy tűnik, nemsokára egy kistesóval gazdagodik a család, ugyanis Heni az Instagramon tette közzé, ismét kislányt várnak párjával. 

A szívünk és a családunk is növekszik. Hálásak vagyunk a következő kis hercegnőnkért 

- írta az Instagram bejegyzésében, olvasható a Tények cikkében
Heni és párja Jason ugyan tizenegy éve alkotnak egy párt, az esküvőre még nem került sor, korábban azt mondták, hogy ha majd jön a kistesó. Nos, a kistesó úton van, de vajon lesz esküvő is?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu