Akár egy díva: így válthatunk a végzet asszonyává!

Ha azt szeretnénk, hogy igazáén nőies és lehengerlő legyen a megjelenésünk, akkor érdemes betartani a Fanny magazin alábbi stílustippjeit - a hatás garantált lesz!

Erőteljes hatás

Ha hódítani szeretnénk, nem szabad félni a merészebb színektől, mint például egy vérforraló pirostól. Egy ilyen ruhában garantáltan minden szem ránk szegeződik majd!

Termékek:

Midiruha Mango, 29 995 Ft

Fémes díszítésű clutch Zara, 16 995 Ft

Magassarkú szandál Mohito, 14 995 Ft

Függős fülbevaló H&M, 3595 Ft

Gyöngyös karóra Parfois, 16 995 Ft

Vegyük félvállról!

A vállakat félig szabadon hagyó Bardot felsőket a legendás színésznő, Bridget Bardot hozta a divatba. A nyak kecsesebbnek tűnik benne, szinte királynői megjelenést ad.

Termékek:

Nyitott vállú body studioselect/aboutyou.hu, 7790 Ft

Culotte nadrág Zara, 11 995 Ft

Kézitáska fémes füllel Zara, 16 995 Ft

Magassarkú szandál Deichmann, 15 990 Ft

Napszemüveg Reserved, 5595 Ft

Nyaklánc Parfois, 5595 Ft

Midi megoldás

A bővülő szabású midiszoknyák a ’60-as évek díváit idézik, így érdemes beszerezni egyet. Mindenképp szűkebb szabású felsőkkel kombináljuk.

Termékek:

Midiszoknya Mohito, 15 995 Ft

Felső fém dísszel Zara, 7995 Ft

Balerinacipő Mohito, 11 995 Ft

Kosártáska Deichmann, 7990 Ft

Gyűrű W.KRUK, 9000 Ft

Megkötős rövid zakó Reserved, 18 995 Ft

Karakteres kiegészítők

Fessünk úgy, akár Audrey Hepburn az Álom luxuskivitelben című filmben! Viseljünk bátran kalapot, feltűnő napszemüveget és merész ékszereket!

Termékek:

Kalap mintás szalaggal Reserved, 9595 Ft

Napszemüveg Parfois, 6995 Ft

Ceruzaszoknya F&F, 11 490 Ft

Fényes felső Zara, 9995 Ft

Szandál DeeZee/CCC, 13 995 Ft

Karkötők szettben Zara, 7995 Ft

Ökobőr táska Reserved, 14 595 Ft

Az a bizonyos kis fekete

Minden nő ruhatárában kötelező alapdarab egy olyan fekete ruha, ami minden alkalomra ideális. Kombináljuk mintás kendővel, amit köthetünk a nyakunkra, a karunkra és a derekunkra is.

Termékek:

Aszimmetrikus midiruha Zara, 16 995 Ft

Mintás kendő Mohito 3995 Ft

Szandál Bershka, 10 995 Ft

Napszemüveg Parfois, 7995 Ft

Ballonkabát Stradivarius, 12 995 Ft