Akár egy díva: így válthatunk a végzet asszonyává!

Ha azt szeretnénk, hogy igazáén nőies és lehengerlő legyen a megjelenésünk, akkor érdemes betartani a Fanny magazin alábbi stílustippjeit - a hatás garantált lesz!
Ha hódítani szeretnénk, nem szabad félni a merészebb színektől, mint például egy vérforraló pirostól. Egy ilyen ruhában garantáltan minden szem ránk szegeződik majd!
Midiruha Mango, 29 995 Ft
Fémes díszítésű clutch Zara, 16 995 Ft
Magassarkú szandál Mohito, 14 995 Ft
Függős fülbevaló H&M, 3595 Ft
Gyöngyös karóra Parfois, 16 995 Ft
A vállakat félig szabadon hagyó Bardot felsőket a legendás színésznő, Bridget Bardot hozta a divatba. A nyak kecsesebbnek tűnik benne, szinte királynői megjelenést ad.
Nyitott vállú body studioselect/aboutyou.hu, 7790 Ft
Culotte nadrág Zara, 11 995 Ft
Kézitáska fémes füllel Zara, 16 995 Ft
Magassarkú szandál Deichmann, 15 990 Ft
Napszemüveg Reserved, 5595 Ft
Nyaklánc Parfois, 5595 Ft
A bővülő szabású midiszoknyák a ’60-as évek díváit idézik, így érdemes beszerezni egyet. Mindenképp szűkebb szabású felsőkkel kombináljuk.
Midiszoknya Mohito, 15 995 Ft
Felső fém dísszel Zara, 7995 Ft
Balerinacipő Mohito, 11 995 Ft
Kosártáska Deichmann, 7990 Ft
Gyűrű W.KRUK, 9000 Ft
Megkötős rövid zakó Reserved, 18 995 Ft
Fessünk úgy, akár Audrey Hepburn az Álom luxuskivitelben című filmben! Viseljünk bátran kalapot, feltűnő napszemüveget és merész ékszereket!
Kalap mintás szalaggal Reserved, 9595 Ft
Napszemüveg Parfois, 6995 Ft
Ceruzaszoknya F&F, 11 490 Ft
Fényes felső Zara, 9995 Ft
Szandál DeeZee/CCC, 13 995 Ft
Karkötők szettben Zara, 7995 Ft
Ökobőr táska Reserved, 14 595 Ft
Minden nő ruhatárában kötelező alapdarab egy olyan fekete ruha, ami minden alkalomra ideális. Kombináljuk mintás kendővel, amit köthetünk a nyakunkra, a karunkra és a derekunkra is.
Aszimmetrikus midiruha Zara, 16 995 Ft
Mintás kendő Mohito 3995 Ft
Szandál Bershka, 10 995 Ft
Napszemüveg Parfois, 7995 Ft
Ballonkabát Stradivarius, 12 995 Ft
Üzletlista: bershka.com/hu; ccc.eu/hu; deichmann.hu; F&F: országszerte a Tesco áruházakban; hm.com; mohito.com/hu; parfois.com/hu; reserved.com/hu; shop.mango.com/hu; stradivarius.com/hu; wkruk.hu; zalando.hu; zara.com.
