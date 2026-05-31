Újabb fordulat Jákli Mónika ügyében; családi titokra derült fény

Jákli Mónika halála kapcsán még mindig maradtak megválaszolatlan kérdések még úgy is, hogy a baleset óta hosszú hónapok teltek el. Az influenszer vőlegényét fotó leplezte le.

Jákli Mónika halála után sincs megnyugvás

A fitneszmodell januári autóbalesete alaposan megrázta az országot, nem csak annak tragikus körülményei miatt, hanem mert négyéves kislányát is hátrahagyta. A kis Zora azóta édesapjához, vagyis Móni egykor párjához került, aki azóta is gondoskodik róla és minden pillanatban igyekszik feledtetni a kislánnyal a traumát. Jákli Mónika egy ideje már nem élt együtt Zora édesapjával, múlt évben Roderik személyében talált rá a boldogság. Kapcsolatuk harmonikusnak tűnt, el is jegyezték egymást, a közös jövőt tervezgették. Jákli Mónika balesete után két hónappal később bombaként robbant a hír, hogy Roderik meglepően gyorsan továbblépett, sőt mi több, új párja már várandós is. A legújabb fejlemények alapján most az is kiderült, hogy választottja nem más, mint Lucia Hudecová, aki Móni közeli, jó barátnője volt.

Élet a gyász után: Siklósi Örs özvegye újra boldog

Öt év telt el azóta, hogy az egész országot megrázta a hír: mindössze 29 évesen elhunyt Siklósi Örs. Az AWS frontemberénél 2020 júniusában diagnosztizáltak leukémiát az orvosok, ugyan hősiesen küzdött a gyilkos kórral, és bár egy időre úgy tűnt, sikerül legyőznie a betegséget, a szervezete 8 hónappal később végleg feladta a harcot. Özvegye, Nina a tragédia óta is őrzi szerelme emlékét, a mai napi büszkén viseli az énekes vezetéknevét. Bár az idő lassan gyógyítja a sebeket, de az élet megy tovább. A Bors értesülései szerint Nina életébe ismét beköszöntött a remény és az újrakezdés lehetősége.

Meghalt az Emily Párizsban sztárja

69 éves korában, egy gyors lefolyású, kegyetlen betegség következtében meghalt Pierre Deny. A színészt a Netflix sikersorozatának, az Emily Párizsban rajongói a divatcézár, Louis de Léon szerepéből ismerhették, de a francia tévénézőknek is a kedvence volt. A tragédia sokkolta a rajongókat, a közösségi oldalakon azonnal záporozni kezdtek a részvétnyilvánítások.