Herceg Dávid elárulta: így van most a súlyos rendellenességgel született kislánya

Herceg Dávid és felesége, Bianka kislánya, Sarah súlyos rendellenességgel született, ugyanis az egyik szeme nem fejlődött ki, a másikkal pedig nem látott teljesen. Az orvosok azt mondták nekik, hogy nincs esély arra, hogy a gyermek valaha is lásson, de ők ebbe nem törődtek bele, és mindent megtettek a piciért – ennek pedig szerencsére meglett a hatása.

Herceg Dávid és felesége, Bianka / Fotó: Facebook/Herceg Dávid

Sarah ép szemét tavaly megműtötték, a másikat pedig protézissel pótolták. Herceg Dávid most büszkén újságolta el, hogy kislánya lát, ráadásul minden elvárásukat felülmúlja.

Heti rendszerességgel hordjuk látásfejlesztésre, ahol rengeteg dicséretet kap, ami nekünk óriási megnyugvást jelent. Meg hát mi is tapasztaljuk, mennyit fejlődött a látása. Pár hónapja még attól tartottunk, mi lesz, ha Sarah megindul, mászni, illetve járni kezd. Hogy vajon elakad-e, vagy beüti-e magát. De szó sincs ilyesmiről. Semminek nem megy neki, pedig már olyan tempóban mászik! Sőt pár napja egyre magabiztosabban jár. Persze még kapaszkodnia kell közben, de hamarosan arra sem lesz szüksége. Elképesztő ügyes kislány

– mondta a Storynak Herceg Dávid.