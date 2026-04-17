Valóságos csoda: így van most Herceg Dávid nagybeteg kislánya – Minden orvosra rácáfolt a kicsi!

Az elmúlt hónapokban sokan követték aggódva a fiatal szülők történetét, hiszen második gyermekük, Sarah komoly szemproblémákkal született. Most azonban Herceg Dávid a Creator TV vendége volt a napokban, és nagyon jó hírekkel szolgált a kislányával kapcsolatban. A zenész a saját gyerekkoráról is mesélt, valamint azt is elárulta, ő mit csinál teljesen másképp, mint szülei.

Herceg Dávid felesége Herceg-Pál Bianka két gyermeknek adott életet (Fotó: Facebook/Herceg Dávid)

Herceg Dávid kislánya állapotáról beszélt

Az énekes őszintén mesélt a Creator TV podcastjében a pánikról, a családi feszültségről és arról a hosszú útról, ami bár műtétekkel van teli, mégis a gyógyulás felé vezeti a kislányukat.

Mostmár sokkal jobban vagyunk. Már úgy nézünk Sarahra, ez most lehet, hogy csúnya, de mint egy “normális” gyermekre. Szóval olyan dolgokat csinál, amiket fél évvel ezelőtt még nem tudtam elképzelni

– kezdte Dávid, majd így folytatta:

Herceg Dávid kislánya betegsége meglehetősen ritka, de már úton van a gyógyulás felé (Fotó: TV2)

Amikor megszületett még pánikba is estünk, mert azt mondták az orvosok, hogy nem fog látni egyáltalán. Akkor az a kép volt előttem, hogy hogy leszünk mi erre felkészülve, hogy van egy kislány, aki nem lát teljesen, hogy fog mozogni a házunkban. Nekünk ez nagyon hirtelen jött, mert miután megszületett azt mondták, hogy makkegészséges. Ez egy hosszú út, azért várnak még rá műtétek, de nagyon szépen fejlődik, és meghaladja sokkal azt amire számítottak.

– nyilatkozta Herceg Dávid, aki kitért arra is, hogy ez hogyan érintette feleségével való kapcsolatát: „Párkapcsolatban nem éreztük egyátalán! Bia egyszer elsírta magát és attól félt, hogy ezért elhagyom” – mesélte Dávid, aki ezt nem is tudta hova tenni, hiszen nagyon szoros kötelék van köztük, és még csak nem is gondolt ilyenre.

Herceg Dávid párja oldalán a nehézségek ellenére is végtelenül boldog (Fotó: Sarosi Zoltan / RTL)

Az elején rengeteget sírtunk, de egymás mellett erősödtünk, egyszer én voltam erősebb, egyszer ő. Abban az időszakban nem is voltam aktív karrier szempontjából

– jelentette ki az énekes, aki az interjú során arra is kitért, hogy ő nagy családban nőtt fel, nyolcan voltak testvérek, és nem mindig mondták neki szülei, azt a bizonyos szót, amire minden gyerek vágyik.

„Azért, ha egy embernek van hét testvére, nem biztos, hogy ugyanazt a szeretetet tudja egy anya meg apa adni, mintha lenne egy vagy két gyerek. Nem mindig mondták a szüleim, hogy szeretlek. Ezért én elhatároztam, hogy mindig mondani fogom a gyerekeimnek” – mesélte Dávid.