Így él most a Hip Hop Boyz sztárja, O.G. Duck: Folyóvíz nincs, a kútra járunk, áram viszont van!

Az egykori tinibálvány, O.G. Duck rapper, akit a Hip Hop Boyz fénykorából ismerhetett meg az ország, már jóval túl van az ötvenen, és ha valamire büszke, az nemcsak a színpadi múltja, hanem a rengeteg életmódváltás, amelyen keresztülment.

O.G. Duck Hip Hop Boyz egykori tagja nem egy életmódváltáson van már túl (Kép: Saját)

O.G. Duck zenekara után: irány a testépítő verseny döntője!

A Hip Hop Boyz sztárja nem tagadja ennyi idősen már sok mindenen átment. Az életmódváltása alatt sok sportban kipróbálta magát, még egy testépítő versenyen is részt vett:

Az életemnek volt egy olyan szakasza, amikor én, mint testépítő versenyző elindultam egy világbajnokságon. Kihívás volt, régen is sportoltam. Egészen a döntő viadalig meneteltem, a legjobb tíz között végeztem. Ez szerintem így első körben elég is volt

– meséli.

Covid végzett a vállalkozásával

A sportkarrier után sem állt meg: személyi edzőként dolgozott, sőt egy teljes vállalkozást épített az egészséges életmódra:

Csináltam egy egészséges életmóddal foglalkozó vállalkozást, ahol az én gasztro irányultságom – hisz már régen is szakácsnak tanultam, főztem, a főzés mindig is a szenvedélyem volt – találkozott a fogyással. Azt a módszert mutattam meg az embereknek, amivel nekem sikerült lefogynom, ételt pedig szállítottuk budapesti megrendelőknek.

A sikeres kezdeményezésnek azonban a világjárvány vetett véget: „Van egy ilyen régi karrierem, úgymond, majd a coviddal vége is lett.”

O.G. Duck párja is támogatja a zenész terveit (Fotó: O.G. Duck)

Új szemlélet, új életmód

Az elmúlt években új nézőpontból közelíti meg a mindennapokat. Már nem a versenyzés és nem is a vállalkozói élet a fontos számára, hanem egyfajta tudatos harmónia a természettel:

Most pedig leginkább az életmódomat a bolygóval való harmóniámmal való együttélés nevében élem. Kicsit félretéve a saját magunk önzőségét, inkább úgy próbálok élni, hogy az jó legyen mindenkinek. És itt nem csak az embertársaimra gondolok – jó legyen az egész Földnek is.

O.G Duck azt is elárulta, jelenleg milyen is az élet náluk:

„Ez egy ilyen varázs világ, nincs például folyóvíz, azért a kútra járunk, de áram például van. És minden este van tábortűz, tehát éneklünk, zenélünk, alkotunk. És az új tervek nem jöhettek volna létre ha nem itt vagyunk. Teljesen véletlenül történt minden. Amikor mi azt mondjuk a hip hopban, hogy béke, szeretet, egység és "buddyzás", akkor lényegében ez a vallások legfőbb mondanivalója és mi úgy gondoljuk, azért vagyunk itt a földön, hogy ezt a négy dolgot együtt valósítsuk meg.”