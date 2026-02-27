Szexi idomok, izmos popsik: a Házasság első látásra csajai igazi bombázók lettek a műsor óta – Fotók!

A Házasság első látásra párosai közül ugyan mindenki a szakítás mellett döntött, de az exférjek ma már bizony bánhatják, hogy hagyták elmenni ezeket a csajokat. Ugyanis a Házasság első látásra évadait elnézve az egykori feleségekre már szinte rá sem lehet ismerni. Most előtte-utána fotókon mutatjuk meg, hogy milyen dögösek ma a TV2 sztárjai.

A Házasság első látásra 2025-ös évadának szereplői is rengeteget változtak, de elődeik között akad, akit szinte fel sem lehet ismerni (Fotó: TV2)

Dávid Petra még a Házasság első látásra 1. évadában szerepelt, ahol Kabai Andris feleségeként rengeteg támadást kapott a kommentelőktől. A személyi edző végül idő előtt ki is szállt a kísérletből, azóta pedig leginkább magára koncentrál. Dávid Petra fitneszversenyzőként is visszatért az elmúlt egy évben, így nemcsak lefogyott, hanem brutálisan kigyúrta magát. Ráadásul úgy döntött, egy plasztikai beavatkozásra is rászánja magát, így a melleit is megcsináltatta, majd a szájfeltöltést és a botoxot is bevállalta. Ezek után talán már Andris is bánhatja, hogy nem közeledett jobban felé. A Házasság első látásra 3. évadának sztárja, Tigyi Kármen szintén imádja a fitneszversenyeket, és akárcsak Petra, ő is a műsor után tért vissza a színpadra. Szilágyi Dániel volt felesége a műsorbeli megjelenéséhez képest igen sokat fogyott, és kőkemény popsit gyúrt magának. A képeit elnézve szintén testépítő exe talán most már hajlandó lenne Budára költözni miatta, macska ide vagy oda, de Kármen persze erről már hallani sem akarna, hiszen újra szerelmes.

Dávid Petra a Farm VIP-ben is szerepelt, ahol már látszott a nagy változás, de mostanra még dögösebb lett (Fotó: Mediaworks Archív)

A Házasság első látásra Renije is kés alá feküdt

Kovács Reni, aki Wollner Péter Brumi feleségeként szerepelt a Házasság első látásra 2. évadában, már akkor is egy igazán dekoratív lánynak számított, de amióta a műsor véget ért és volt férjével elváltak útjaik, szinte ragyog. Ráadásul Petra példáját követve Reni is úgy döntött, hogy itt az ideje beruházni új cicikre, amiket előszeretettel meg is mutat. Ráadásul nemrég a szerelem is rátalált, elmondása szerint egy igazi álompasi személyében, aki valószínűleg jobban megbecsüli a szexi fekete démont, mint Brumi tette.

Varga Sanya volt feleségére rá sem ismerni

A Házasság első látásra 3. évadában központi konfliktust jelentett, hogy Fűzfa Rita és Varga Sanya nem igazán találták a közös hangot, miután a taxisofőr kijelentette, felesége nem elég fiatal és csinos hozzá. Ezt Rita annyira zokon vehette, hogy a műsor óta szinte rá sem ismerni, a különböző szépészeti beavatkozásoknak köszönhetően ugyanis nem csak sokkal fiatalabbnak látszik, de az önbizalma is sokat fejlődött, hiszen mindenki odavan érte.