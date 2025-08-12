"Nem tudom, mi jöhet még..." – Felfoghatatlan! Tragikus hirtelenséggel meghalt Harsányi Levente testvére

Augusztus végén vesznek végső búcsút Harsányi Levente testvérétől, aki tragikus hirtelenséggel hunyt el egy váratlan egészségügyi probléma következtében. A műsorvezető életében az elmúlt hetekben sorozatos megpróbáltatások követték egymást: szakított a menyasszonyával, Obersovszky Larával, elveszítette szeretett bátyját, és még a lábát is meg kellett műteni. Mindezek ellenére próbálja megtalálni a kapaszkodókat a mindennapokban, és a jövőre optimistán tekint.

Harsányi Levente testvére hirtelen ment el (Fotó: Markovics Gábor)

Harsányi Levente élete legmegterhelőbb időszakát éli

„Erre nem lehet felkészülni. Kivéve, ha beteg az ember, de a testvérem nem volt az. Két nap alatt, egy sikeres életmentő műtét után ment el…” – mondta Harsányi Levente. A drámai fordulat egy elpattant ér miatt történt, ami elöntötte vérrel a belső szerveket.

Az orvosok fantasztikus munkát végeztek, elhárították a vészhelyzetet. De a teste nem tudta feldolgozni a sokkhatást, két nap múlva adta fel a küzdelmet

– árulta el a drámai részletet.

„Nem tudom, mi jöhet még… remélem, a házam nem ég le” – tette hozzá keserű iróniával. Mégis hisz abban, hogy a kemény helyzetek formálják a kemény jellemet, és rengeteg dolog ad számára erőt: rádiós szereplések, új projektek, és legfőképp a gyerekei, akik bearanyozzák a napjait: „Isten mindig a döntetlenre játszik” – fogalmazott optimistán.

Harsányi Levente gyásza más szemléletű, mint a legtöbb emberé: úgy érzi, nincs megállás, menni kell tovább (Fotó: mw archív)

Csőstül jött a baj...

„Lelki, szerelmi és családi tragédia egy hónap leforgása alatt, plusz a lábamat is műtötték, viszont mindegyik egy új utat nyit az életemben. Mindennek oka van, ebből látni és tanulni kell” – vallja Harsányi Levente. Most minden apró pillanatot megbecsül.

„Sokkal jobban esik nekem egy ölelés a kislányomtól, egy pohár sör, mert ilyenkor eszembe jut, hogy ezt a bátyám is megihatná, de már nem tudja”

– állapította meg.

Együtt voltak jóban-rosszban

A gyerekkori emlékek is új értelmet nyernek számára: kezdve a bátyjával közös bulizásoktól a bandázásokon át egészen a szomszéd cseresznyefájáról való lopásokig. „El volt törve a jobb keze a testvéremnek, de mégis felmászott a téglarakásra. Mondtam neki, hogy ugorjon le nyugodtan – erre eltört a bal lába” – meséli mosolyogva.