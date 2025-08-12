"Nem tudom, mi jöhet még..." – Felfoghatatlan! Tragikus hirtelenséggel meghalt Harsányi Levente testvére

Augusztus végén vesznek végső búcsút Harsányi Levente testvérétől, aki tragikus hirtelenséggel hunyt el egy váratlan egészségügyi probléma következtében. A műsorvezető életében az elmúlt hetekben sorozatos megpróbáltatások követték egymást: szakított a menyasszonyával, Obersovszky Larával, elveszítette szeretett bátyját, és még a lábát is meg kellett műteni. Mindezek ellenére próbálja megtalálni a kapaszkodókat a mindennapokban, és a jövőre optimistán tekint.
„Erre nem lehet felkészülni. Kivéve, ha beteg az ember, de a testvérem nem volt az. Két nap alatt, egy sikeres életmentő műtét után ment el…” – mondta Harsányi Levente. A drámai fordulat egy elpattant ér miatt történt, ami elöntötte vérrel a belső szerveket.
Az orvosok fantasztikus munkát végeztek, elhárították a vészhelyzetet. De a teste nem tudta feldolgozni a sokkhatást, két nap múlva adta fel a küzdelmet
– árulta el a drámai részletet.
„Nem tudom, mi jöhet még… remélem, a házam nem ég le” – tette hozzá keserű iróniával. Mégis hisz abban, hogy a kemény helyzetek formálják a kemény jellemet, és rengeteg dolog ad számára erőt: rádiós szereplések, új projektek, és legfőképp a gyerekei, akik bearanyozzák a napjait: „Isten mindig a döntetlenre játszik” – fogalmazott optimistán.
„Lelki, szerelmi és családi tragédia egy hónap leforgása alatt, plusz a lábamat is műtötték, viszont mindegyik egy új utat nyit az életemben. Mindennek oka van, ebből látni és tanulni kell” – vallja Harsányi Levente. Most minden apró pillanatot megbecsül.
„Sokkal jobban esik nekem egy ölelés a kislányomtól, egy pohár sör, mert ilyenkor eszembe jut, hogy ezt a bátyám is megihatná, de már nem tudja”
– állapította meg.
A gyerekkori emlékek is új értelmet nyernek számára: kezdve a bátyjával közös bulizásoktól a bandázásokon át egészen a szomszéd cseresznyefájáról való lopásokig. „El volt törve a jobb keze a testvéremnek, de mégis felmászott a téglarakásra. Mondtam neki, hogy ugorjon le nyugodtan – erre eltört a bal lába” – meséli mosolyogva.
„Ez egy olyan időszak, hogy erős kiválasztódás esete áll fenn. Nem én akartam így, hogy elhagyjon a menyasszonyom, meghaljon a bátyám és megműtsenek, de ez van. Tulajdonképpen a Gladiátor 3 forgatására készülök, és én vagyok a főszereplő. Rettentően keményen megyek tovább” – szögezte le.
Hálát ad a gyerekeiért, a házáért, a munkájáért, és még kedvenc csapatai – a Barcelona és a Kispest – sikerei is erőt adnak neki. „Az a hülye, aki ilyenkor feladja. Az élet GPS: újratervezés van, még egy csomó út áll rendelkezésre. Megyek tovább, és sz*rok mindenkire” – zárta a gondolatait.
Harsányi Levente számára minden nap ajándék, és minden mosoly, ölelés, közös pillanat felbecsülhetetlen érték. A veszteség árnyékában is képes megtalálni a fényt – mert szerinte ez az egyetlen út előre.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.