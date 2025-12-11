Hajdú Péter bebizonyította: Magyarországon a legalacsonyabb a villamosenergia ára!

Hajdú Péter nem csupán mostani videójában fejtette ki véleményét különböző társadalmi kérdésekben. Korábban a sorkatonaság ellen szólalt fel, mivel a Tisza Párt szeretné azt is visszavezetni. A műsorvezető most arról nyitott diskurzust, hogy Európában hol kell a legkevesebbet fizetni a gáz- és a villamosenergia használata után. Az új videójából ez is kiderül.

Hajdú Péter komoly dolgot ajánlott fel, ha tévedne. De igaza lett (Fotó: Markovics Gábor)

Nagy volt Hajdú Péter fogadásának a tétje

A műsorvezető mindenáron szerette volna bebizonyítani a kamera mögött ülő munkatársának, hogy Magyarországon a legalacsonyabb a villamosenergia ára. Egy fogadást is kötöttek, amiben a vesztesnek Havas Henriket kellett felhívnia és beszólni neki, amiért támogatja a sorkatonaságot. A videóban nem derül ki, hogy megtörtént-e a bizonyos telefonhívás, de a tét tényleg óriási volt.

Ezek után következett az igazság pillanata. Hajdú Péter a mesterséges intelligenciát hívta segítségül a kérdésben, mivel tudja, hogy független választ tud számára nyújtani. A sok álhír ellenére, amik a magas hazai számlákról szólnak, most egy független válasz is érkezett a sokat boncolgatott kérdésre.

Hajdú Péter komolyan odaszúrt a Tisza adóemelési tervének (Fotó: Kunos Attila)

Hajdú Péter ezt is bebizonyította

Meg tudod mondani, hogy Európában melyik országban a legolcsóbb a villamosenergia és a gáz ára?

– kérdezte meg a műsorvezető a ChatGPT nevű mesterséges intelligenciát. Hajdú Péter meg is kapta a választ a mindenkit érintő társadalmi kérdésben.

A legfrissebb adatok szerint Európában jelenleg Magyarországon a legalacsonyabb a villamosenergia és a gáz ára. Például Budapesten az uniós államok között a legkedvezőbb ez az ár

– válaszolt a ChatGPT. Hajdú Péter tehát megnyerte a fogadást, ám az nem derült ki, hogy az operatőr melyik országra tette a voksát. Ez a videó is egy bizonyíték arra, hogy megéri Magyarországon élni és családot alapítani, mivel az uniós államok közül itt a legkedvezőbb az élet.