Exatlon Hungary: Palik László és Gelencsér Timi nem hitt a szemének

Több éves kihagyás után hétfő este megújult erővel tért vissza az Exatlon Hungary a TV2 képernyőjére. Az ötödik évadot is hosszú felkészülés időszak előzte meg, míg Palik László vezetésével újra harcba szálltak egymás ellen a Bajnokok és a Kihívók.

Négy év kihagyás után debütált hétfő este az Exatlon Hungary ötödik évada Fotó: TV2

Rengetegen várták az Exatlon Hungary indulását, amit az első adás nézettségi adatai is alátámasztanak

A műsornak hatalmas rajongótábora van, és mivel több év kihagyás után tért vissza a TV2 képernyőjére, bőven volt mit bepótolniuk a sport-reality kedvelőinek. Már az ötödik évad nyitóepizódjából kiderült, hogy izgalmakban most sem lesz hiány, és a nézők is azonnal visszataláltak a műsorhoz. A csatorna Instagram-oldalára került fel egy videó, amelyen a TV2 Média Csoport programigazgatója Fischer Gábor és a két műsorvezető Palik László és Gelencsér Timi együtt várja az első adás nézettségi adatait, és egyszerűen sokkolja őket, amint meglátják. A reakciójuk mindent elárul: örömujjongással és sikongatással veszik tudomásul a 25,4 százalékos nézettségi számot, ami eléjük tárult. Fischer Gábor, aki Dominikán csatlakozott a műsorvezetőkhöz, elmondta, hogy amikor Palik Lászlót meggyőzte, hogy térjen vissza az ötödik évadra, akkor ebben maradtak, hogy együtt fogják megtekinteni a nézettséget, ennek köszönhető ez a videó.

A Bajnokok győzelmével ért véget az első adás

Az első versenynapon megrendezett bázisjátékban nem kisebb volt a tét, mint hogy ki költözhet be a luxuslakosztályba, és ez végül a profi sportolókból álló Bajnokoknak sikerült, akik 10-6-ra diadalmaskodtak a nyitónapon. A harc azonban még csak most kezdődik, és, ahogy a videóban is elhangzik izgalmakban a a folytatásban sem lesz hiány. A második adás kedd este 20 órától látható a TV2 műsorán.