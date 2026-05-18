„Pokol az életem” – Katasztrófa lett Galla Miklós születésnapja: súlyos betegség gyötri

A L'Art pour l'art Társulat egykori alapítója és a Holló Színház lelke, Galla Miklós évtizedek óta szállítja a felhőtlen perceket a magyar közönségnek. Most azonban, a születésnapja alkalmából végzett ünnepi megkeresésünk során kiderült, hogy a nevettető maszkja mögött egy megtört, a fájdalomtól és a kimerültségtől szenvedő ember rejtőzik. A Borsnak adott interjújában elárulta, hogy az utóbbi időben teljesen ellehetetlenítette az életét egy borzalmas tünet.

Galla Miklós interjúban vallott jelenlegi állapotáról (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Sokkoló vallomás: Galla Miklós a felépülésért küzd a születésnapján

A megszokott, harsány nevetés helyett síri csend és fojtogató feszültség várta munkatársunkat, amikor telefonon utolérte az ünnepeltet. Galla Miklós nem titkolja tovább, hogy a mindennapjai egy valóságos horrorfilmmé változtak, és a születésnapi torta helyett keserű pirulák és bizonytalan orvosi ígéretek kísérik a mindennapjait. Korábban is beszámoltunk már az egészségi állapotáról, de a legutóbbi hetek eseményei minden eddigit felülmúltak. A szervezetét teljesen felemészti egy rejtélyes betegség. A művész kendőzetlen őszinteséggel mondta el a Borsnak a sokkoló igazságot:

Sajnos csuklom. Borzalmas. Jövő kedden megyek egy orvosnőhöz, aki remélhetőleg olyan injekciót ad be, amely célzottan a csuklást okozó idegre (idegekre) hat. Addig pokol az életem.

Orvosi csoda vagy örök küzdelem?

A helyzetet tovább fokozza, hogy ez a látszólag banális tünet, a csuklás, a valóságban egy brutális, idegrendszeri görcs, ami nem hagyja megnyugodni a művész szervezetét. Galla Miklós már hónapok óta képtelen egyetlen teljes éjszakát végigaludni. Most azonban egy műtét segítségére, pontosabban egy radikális, tűpontos idegi beavatkozásra vár, ami az utolsó reményt jelenti számára a normális élethez. Ha az orvosnő által tervezett speciális injekció nem használ, a művész elmondása szerint fogalma sincs, hogyan fogja bírni a további kínokat.

Az orvostudomány jelenlegi állása szerint a makacs, krónikus csuklás mögött komoly idegrendszeri elváltozások, sőt, akár súlyos belső szervi gyulladások is állhatnak. A humorista környezetéből származó információk szerint az egész orvosi stáb értetlenül állt a helyzet előtt, és hosszú hetekig tartó vizsgálatok kellettek ahhoz, hogy egyáltalán megtalálják azt a bizonyos orvosnőt, aki hajlandó beadni ezt a veszélyes, de megváltást hozó injekciót.