„Pokol az életem” – Katasztrófa lett Galla Miklós születésnapja: súlyos betegség gyötri

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 18:25
A népszerű nevettető ahelyett, hogy vidáman ünnepelné születésnapját, az aggasztó egészségi állapotáról vallott lapunknak. Galla Miklós napjai most nem a felhőtlen ünneplésről, hanem a folyamatos aggodalomról és a kínzó tünetekről szólnak.
A L'Art pour l'art Társulat egykori alapítója és a Holló Színház lelke, Galla Miklós évtizedek óta szállítja a felhőtlen perceket a magyar közönségnek. Most azonban, a születésnapja alkalmából végzett ünnepi megkeresésünk során kiderült, hogy a nevettető maszkja mögött egy megtört, a fájdalomtól és a kimerültségtől szenvedő ember rejtőzik. A Borsnak adott interjújában elárulta, hogy az utóbbi időben teljesen ellehetetlenítette az életét egy borzalmas tünet.

Galla Miklós interjúban vallott jelenlegi állapotáról (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Sokkoló vallomás: Galla Miklós a felépülésért küzd a születésnapján

A megszokott, harsány nevetés helyett síri csend és fojtogató feszültség várta munkatársunkat, amikor telefonon utolérte az ünnepeltet. Galla Miklós nem titkolja tovább, hogy a mindennapjai egy valóságos horrorfilmmé változtak, és a születésnapi torta helyett keserű pirulák és bizonytalan orvosi ígéretek kísérik a mindennapjait. Korábban is beszámoltunk már az egészségi állapotáról, de a legutóbbi hetek eseményei minden eddigit felülmúltak. A szervezetét teljesen felemészti egy rejtélyes betegség. A művész kendőzetlen őszinteséggel mondta el a Borsnak a sokkoló igazságot:

Sajnos csuklom. Borzalmas. Jövő kedden megyek egy orvosnőhöz, aki remélhetőleg olyan injekciót ad be, amely célzottan a csuklást okozó idegre (idegekre) hat. Addig pokol az életem.

Orvosi csoda vagy örök küzdelem?

A helyzetet tovább fokozza, hogy ez a látszólag banális tünet, a csuklás, a valóságban egy brutális, idegrendszeri görcs, ami nem hagyja megnyugodni a művész szervezetét. Galla Miklós már hónapok óta képtelen egyetlen teljes éjszakát végigaludni. Most azonban egy műtét segítségére, pontosabban egy radikális, tűpontos idegi beavatkozásra vár, ami az utolsó reményt jelenti számára a normális élethez. Ha az orvosnő által tervezett speciális injekció nem használ, a művész elmondása szerint fogalma sincs, hogyan fogja bírni a további kínokat.

Az orvostudomány jelenlegi állása szerint a makacs, krónikus csuklás mögött komoly idegrendszeri elváltozások, sőt, akár súlyos belső szervi gyulladások is állhatnak. A humorista környezetéből származó információk szerint az egész orvosi stáb értetlenül állt a helyzet előtt, és hosszú hetekig tartó vizsgálatok kellettek ahhoz, hogy egyáltalán megtalálják azt a bizonyos orvosnőt, aki hajlandó beadni ezt a veszélyes, de megváltást hozó injekciót.

Galla Miklós betegsége újra visszatért (Fotó: Máté Krisztián /  Bors)

Aggódnak a rajongók a humorista egészségéért

A Bors korábbi cikkeiből is kiderül, hogy a művész egészségi állapota hullámzó, az újabb baljós jelek így ismét felerősítették a követők aggodalmát. Az ünneplés helyét átvette a várakozás, Galla Miklósnak pedig rengeteg erőre van szüksége a mindennapi pokol elviseléséhez. A közönség szeretete és támogatása viszont folyamatosan árad felé, hisz mindenki azt várja, hogy újra jókedvűen láthassa a kedvencét.

 

