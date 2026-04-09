Dráma Fenyő Miklós sírjánál, azonnal mentők és rendőrök vonultak a helyszínre

Fenyő Miklós sírjánál kesergett egy üveg borral és egy rózsával a kezében a fiatal budapesti nő. Szilvi azért ment a temetőbe a nemrég elhunyt sztár sírjához, hogy bánatát enyhítse és tanácsot kérjen a Rock&Roll királyától. Depressziós hangulatában Szilvi üzeneteket küldött több ismerősének, családtagoknak, így a nővérének is, akire a frászt hozta. Olyannyira, hogy az aggódó testvér kihívta a rendőrséget a Farkasréti temetőbe.

Szilvi úgy érezte, hogy a megnyugvást Fenyő Miklós sírjánál kaphatja meg / Fotó: családi album

Délben Fenyő Miklós sírjánál, délután a pszichiátrián

Izsó Szilvi nem akart öngyilkos lenni, ennek ellenére 8 órát töltött a János kórházban és pszichiáterek kérdezgették. A kórház szabályzatának megfelelően elvették a pénzét, az ékszerét, nehogy megszökjön és baja essen. A nap végén aztán Szilvi természetesen visszakapta az értékeit.

Visszagondolva, most már mosolygok a történteken, pedig valójában kissé ijesztő volt. Én csak szeretettem volna megnyugodni Fenyő sírjánál, tanácsot kérni tőle, és kisírni magam, mert összejöttek a dolgok mostanában. Kissé spicces is voltam, mert majdnem az egész üveg bort megittam, csak egy keveset öntöttem belőle a földre a sírnál, Fenyő tiszteletére... Egyszer csak jött három rendőr és azt kérdezgették, hogy vagyok



- emlékszik vissza a fiatal nő, akit a rendőrök a rövid beszélgetés után kikísértek a Farkasréti temető bejáratához, ahol besegítették egy mentőautóba.

A rendőrök kedvesek voltak, elmondták, hogy elkísérnek a mentőig, ami bevisz a kórházba kivizsgálásra. Nem ellenkeztem, csináltam, amit mondtak. A rózsát, amit vittem, szépen letettem a sírra és elindultam. A mentő bevitt a János kórház ügyeletére. Olyan délután kettő körül lehetett, és este tízig benntartottak. Végig arról beszéltek, hogy ilyen állapotban nem fognak hazaengedni, úgyhogy, ahogy józanodni kezdtem, rájöttem, hogy ennek bizony a fele se tréfa



- meséli Szilvi, aki addigra már átértékelte az életét és megértette, hogy mibe keverte saját magát.

Izsó Szilvi a zene szerelmese / Fotó: családi album

Semmit nem ettem egész nap. Egy nő adott a szendvicséből egy kis darabot, és azt hiszem, még soha nem értékeltem ennyire semmit, mint akkor azt a kis kenyeret. Sok mindenen elgondolkoztam. Volt rá időm, hogy magamba szálljak

- mondja elérzékenyülve Szilvi.

