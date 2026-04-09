Dráma Fenyő Miklós sírjánál, azonnal mentők és rendőrök vonultak a helyszínre

Fenyő Miklós sírjánál kesergett egy üveg borral és egy rózsával a kezében a fiatal budapesti nő. Szilvi azért ment a temetőbe a nemrég elhunyt sztár sírjához, hogy bánatát enyhítse és tanácsot kérjen a Rock&Roll királyától. Depressziós hangulatában Szilvi üzeneteket küldött több ismerősének, családtagoknak, így a nővérének is, akire a frászt hozta. Olyannyira, hogy az aggódó testvér kihívta a rendőrséget a Farkasréti temetőbe.
Izsó Szilvi nem akart öngyilkos lenni, ennek ellenére 8 órát töltött a János kórházban és pszichiáterek kérdezgették. A kórház szabályzatának megfelelően elvették a pénzét, az ékszerét, nehogy megszökjön és baja essen. A nap végén aztán Szilvi természetesen visszakapta az értékeit.
Visszagondolva, most már mosolygok a történteken, pedig valójában kissé ijesztő volt. Én csak szeretettem volna megnyugodni Fenyő sírjánál, tanácsot kérni tőle, és kisírni magam, mert összejöttek a dolgok mostanában. Kissé spicces is voltam, mert majdnem az egész üveg bort megittam, csak egy keveset öntöttem belőle a földre a sírnál, Fenyő tiszteletére... Egyszer csak jött három rendőr és azt kérdezgették, hogy vagyok
- emlékszik vissza a fiatal nő, akit a rendőrök a rövid beszélgetés után kikísértek a Farkasréti temető bejáratához, ahol besegítették egy mentőautóba.
A rendőrök kedvesek voltak, elmondták, hogy elkísérnek a mentőig, ami bevisz a kórházba kivizsgálásra. Nem ellenkeztem, csináltam, amit mondtak. A rózsát, amit vittem, szépen letettem a sírra és elindultam. A mentő bevitt a János kórház ügyeletére. Olyan délután kettő körül lehetett, és este tízig benntartottak. Végig arról beszéltek, hogy ilyen állapotban nem fognak hazaengedni, úgyhogy, ahogy józanodni kezdtem, rájöttem, hogy ennek bizony a fele se tréfa
- meséli Szilvi, aki addigra már átértékelte az életét és megértette, hogy mibe keverte saját magát.
Semmit nem ettem egész nap. Egy nő adott a szendvicséből egy kis darabot, és azt hiszem, még soha nem értékeltem ennyire semmit, mint akkor azt a kis kenyeret. Sok mindenen elgondolkoztam. Volt rá időm, hogy magamba szálljak
- mondja elérzékenyülve Szilvi.
Izsó Szilvi egyébként teljesen normális életet él. Fodrász egy belvárosi szalonban, zongorázik, énekel, dalokat ír. Egy kedves, mosolygós, vidám fiatal nő, aki a szakmájából kifolyólag egész nap emberekkel beszélget. Hallgatja a történeteiket, és ő is elmondja nekik a sajátját. Talán ettől sokallt be.
Abban a pillanatban, amikor kiment a sírhoz, valami elszakadt benne. A sok magánéleti probléma összegyűlt a lelkében, vigaszt keresett. Oda, ahová más emlékezni jár, ő tanácsot kérni ment. Meg is kapta, ha nem is úgy, ahogy azt remélte.
Amikor elveszik az ember pénzét, a személyes tárgyait, korlátozzák a szabadságát, be akarják zárni, akkor rájön, hogy nem játék az élet. Láttam, milyen beteg emberek várnak az ügyeleten ellátásra, olyanok, akiknek nem sok van hátra, akik tényleg segítségre szorulnak, és szégyelltem magam, mert az én lelki problémáim szinte semminek tűntek az övéikhez képest. Ez az egész pár napja történt, de egy másik ember lett belőlem, úgy érzem. Hálás vagyok a pszichiátereknek, hogy megértettem, merre kell tovább mennem az életben, és Fenyő Miklósnak is, mert tudom, hogy ő is figyelt akkor és figyel rám most is
- fejezi be Szilvi, hozzátéve: sokkal koncentráltabb a történtek óta, és átértékelte az életét. A zene viszont mindig fontos marad számára.
Van segítség!
Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!
