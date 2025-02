Fehér Krisztián reagált a vádra: Hát, nem egymillió ember gyűlölt meg

Fehér Krisztián minden idők legellentmondásosabb X-Faktor győztese, hiszen míg a korábbi nyertesek tehetségéhez és muzikalitásához szemernyi kétség sem fért, ő bizony sokkal inkább tűnt egy amolyan zsé kategóriás mulatós előadónak, akit – mondjuk ki – nem lehet igazán komolyan venni. Végül Fehér Krisztián győzött és interjúk sorát adta, melyek között akadt egy, ami alaposan elhíresült, hiszen hősünk meglehetősen furcsán viselkedett a kamerák előtt. Mém lett belőle, és ember nem volt az interneten, aki ne arra a következtetésre jutott volna, hogy ez a fiú bizony valamit beszedett a beszélgetés előtt. Nos, Fehér Krisztián most a Frizbi vendégeként reagált az őt ért támadásokra és persze üzent azoknak is, akik szerint pillanatok alatt elszórja majd a 36 milliós nyereményét és a karrierje sem él majd tovább, mint egy tiszavirág.

Fehér Krisztián megpróbálta tisztázni azt a bizonyos interjút. Hát... (Fotó: YouTube)

Fehér Krisztián: „Azt mondták, hogy drogozok, hogy elvertem az összes pénzt...”

– Most a 10 szeresét keresem annak, amit mondjuk egy évvel ezelőtt. De nem szórom el, nem is akarom és nem is fogom. Pont ezt akartam mondani…

Elindultak rólam olyan hírek, amik nincsenek megalapozva.

Ne haragudjon meg senki, hogy ezt mondom, de nagyon sok ember, nagyon buta ehhez a világhoz. Nem tud gondolkozni és nem is gondolkozik azon, hogy kivel, mit csinál és mit hárít rá. Azt mondták, hogy drogozok, hogy elvertem az összes pénzt és hogy nem tudok semmit venni a harminchat millióból. Ennek valószínűleg az az oka, hogy én egy interjúban is csak magamat adom, és ami a szívemen az a számon – kezdte a Hajdú Péternek adott interjújában az X-Faktor győztese, Fehér Krisztián, aki igyekszik nem foglalkozni a kommentekben érkező támadásokkal.

Fehér Krisztián hatalmasat kaszál az X-Faktor után (Fotó: YouTube)

Fehér Krisztián: „Volt az az interjú, ami után elindult rólam egy olyan bomba, hogy…”

– Nem érdekelnek a rossz kommentek, nem foglalkozom vele. Tegyük fel, jön ötszáz rossz komment, de amikor kimegyek egy színpadra, ötezer ember elé, ott mindenki sikít és ordibál. Minden bulim telt házzal megy. Két-háromszáz ember kint vár, mert nem férnek be. Én nem bántok meg senkit és nem is ítélek meg embereket úgy, hogy nem ismerem. Nem vagyok egy tróger és nem járok úgy az utcán, hogy felszegem a fejem. Sokszor olyanoktól is rosszat kapok, akiket tisztelek, kedvelek – mondta a Frizbi TV stúdiójában Fehér Krisztián, aki azzal is tisztában van, hogy rengeteg ember ellenszenvét vívta ki azzal a bizonyos, minimum furcsán sikerült interjúval.