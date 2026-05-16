Szívszorító, ami kiderült, Lencse Laci családjáról van szó

Nyolc hétnyi versenyzés után egyetlen lépésre van a még versenyben lévő hat versenyző attól, hogy ott legyen az Exatlon 2026 döntőjében. A lányoknál Ekler Luca, Csóri Dorka és Szabó Réka, míg a fiúknál Valkusz Máté, Koplányi Gábor és Lencse Laci küzd meg ma este azért, hogy ott legyen az Exaton 2026 döntőjében. A népszerű focista párbajban biztosította be helyét a Top3-as mezőnyben, az utolsó erejével küzdött és hajtott, végül ha egy hajszállal is, de kiejette Kihívó ellenfelét a versenyből. A pénteki adásban Laci elárulta, mi adja neki a legnagyobb erőt a küzdelmekben.
A műsor elődöntőjében először kiderül, hogy a Top3 lány és fiú közül ki az, aki egyenes ágon jut a fináléba. Majd párbaj dönt arról, ki lesz még ott a döntőben vasárnap este, hogy egy végső összecsapáson kiderüljön, ki emelheti magasba az Exatlon Hungary női és férfi győztesének járó trófeáját és a 15 millió forintot. Erre a Bors szavazásán a végső győzelemre csupán 3 százalékot kapó Lencse Laci focistának is esélye van, aki elképesztően drámai párbajon ki tudta ejteni a nála sokkal esélyesebb, jóval fiatalabb Hadobás Olivért.
„Én azt tudom ígérni tényleg, hogy csak magamért, az életemért küzdök, mindent kiadok magamból” – mondta a pénteki adásban párbaja előtt Lencse Laci, aki percekig a sírástól nem tudott beszélni, amikor videóhívásban beszélhetett családjával.
Nagyon érdekes, mert a gyermekeim meg a feleségem nagyon sokszor mondják, hogy apa, büszke vagyok rád, nemcsak a sport miatt, hanem amikor a magánéletben is valami olyat csinálok, akkor is mindig elmondják, hogy büszkék rám, ez erőt ad itt is! Nyilván, én szeretnék itt minél tovább eljutni, meglátjuk ezt most majd mennyire tudom kamatoztatni, de ti szurkoltok nekem, ott lesztek velem! Én nagyon családcentrikus ember vagyok, meg szeretném itt mutatni a gyerekeimnek, hogy ha az életben valami nehézség, akadály van, akkor sem hajtunk fejet, hanem megyünk előre. Ezt bele szeretném építeni a fiam és lányom életébe, hogy így nőjenek fel, hogy azt lássák, hogy az apukájuk harcol nap, mint nap, az anyukájuk ugyanúgy. A gyerekeimnek azt kell látniuk esténként a televízióban, hogy az apukájuk egy hatalmas küzdő!
