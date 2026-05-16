Szívszorító, ami kiderült, Lencse Laci családjáról van szó

Nyolc hétnyi versenyzés után egyetlen lépésre van a még versenyben lévő hat versenyző attól, hogy ott legyen az Exatlon 2026 döntőjében. A lányoknál Ekler Luca, Csóri Dorka és Szabó Réka, míg a fiúknál Valkusz Máté, Koplányi Gábor és Lencse Laci küzd meg ma este azért, hogy ott legyen az Exaton 2026 döntőjében. A népszerű focista párbajban biztosította be helyét a Top3-as mezőnyben, az utolsó erejével küzdött és hajtott, végül ha egy hajszállal is, de kiejette Kihívó ellenfelét a versenyből. A pénteki adásban Laci elárulta, mi adja neki a legnagyobb erőt a küzdelmekben.

Az Exatlon Bajnokok csapatát erősíti Lencse Laci, aki el se hiszi, de bent van az elődöntőben (Fotó: TV2)

Lencse Laci a párbaja után meg is nyerheti az Exatlont

A műsor elődöntőjében először kiderül, hogy a Top3 lány és fiú közül ki az, aki egyenes ágon jut a fináléba. Majd párbaj dönt arról, ki lesz még ott a döntőben vasárnap este, hogy egy végső összecsapáson kiderüljön, ki emelheti magasba az Exatlon Hungary női és férfi győztesének járó trófeáját és a 15 millió forintot. Erre a Bors szavazásán a végső győzelemre csupán 3 százalékot kapó Lencse Laci focistának is esélye van, aki elképesztően drámai párbajon ki tudta ejteni a nála sokkal esélyesebb, jóval fiatalabb Hadobás Olivért.

„Én azt tudom ígérni tényleg, hogy csak magamért, az életemért küzdök, mindent kiadok magamból” – mondta a pénteki adásban párbaja előtt Lencse Laci, aki percekig a sírástól nem tudott beszélni, amikor videóhívásban beszélhetett családjával.