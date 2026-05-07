Egyre nő a tét: kialakult a TOP5-ös női mezőny az Exatlon Hungary-ben

Tegnap a Bajnokok megnyerték a második végjátékot is, így kizárólag kék lányok párbajoztak. Végül Sótonyi Boróka örülhetett, hiszen legyőzve Komsa Nikolettet, így ő is továbbjutott az egyéni szakaszba Ekler Luca, Karvalics Eszter, Csóri Dorka és Szabó Réka mellett. Ezzel az Exatlon Hungary TOP5-ös női mezőnye kialakult, de ez nem jelenti azt, hogy a lányokra pihenés vár. A mai napon ugyanis az utolsó férfi medáljáték után a csapatok a végjáték első fordulójában azért küzdenek, hogy elkerüljék a pénteki férfi párbajt.

Ma a férfi párbaj a tét az Exatlon Hungary-ben / Fotó: TV2

A pirosak a héten taroltak, mindhárom csapatjátékot győzelemmel zárták és az a tervük, hogy a héten egy napot se veszítsenek, hogy a lányok mellett a két bajnok fiú, Valkusz Máté és Lencse Laci is ott legyen a döntő héten. Ehhez a mester-tervhez ma egy lépéssel közelebb kerülhetnek, ha sikerül ismét nyerniük, hiszen akkor a Kihívók leggyengébb statisztikájú férfi versenyzője lesz az, aki biztosan párbajozik holnap.