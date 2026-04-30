Nagy Beni megszólalt az Exatlon párbajáról: „Saját szememmel láttam, milyen gyorsan véget tud érni”

Az Exatlon Hungary 2026-os évada egyre inkább a vége felé közeledik, így természetesen a végjátékok még nagyobb jelentőséggel bírnak, mint korábban, különösen, hogy már hetente két játékos távozik. Az Exatlon kiesője első körben Halász Jázmin lett, a fiúk közül pedig a Bajnokok Kenderesi Tomija már szintén biztos párbajozó. Ez persze nem azt jelenti, hogy a többiek elengedhetik magukat. Erről vallott most a mai medáljáték nyertese, a Kihívók Nagy Benedekje.

Nagy Benedek újabb medált nyert az Exatlon 2026-os évadában, így kevésbé kell izgulnia a mai párbaj miatt (Fotó: TV2)

A Kihívók sikeresen vették a második végjáték első fordulóját is, miután sikerült elérniük, hogy egy újabb Bajnok távozzon. Ráadásul a medáljátékot is Nagy Benedek nyerte, aki ezzel már másodszor szerezte meg a párbaj helyzetben sokszor életmentő kincset. Így persze a kék csapat közönségkedvence valamivel nyugodtabban áll a mai második fordulóhoz, igaz, elbízni nem meri magát, hiszen pontosan tudja, egy szempillantás alatt mindennek vége lehet.

Abszolút érezhetően nagyobb biztonságban érzem magamat. A párbajomnál megtapasztaltam, hogy egy medál mit is tudna jelenteni, hogyha oda kerül az ember. Olivért azon az estén sikerült megvernem, így azért még élesben nem tapasztalhattam, hogy mekkora is a jelentősége, viszont a saját szememmel láttam, milyen gyorsan véget tud érni egy Exatlon. De abszolút igaz, hogy innentől kicsit jobban ki van párnázva az utam

– árulta el a Borsnak Beni.

Az Exatlon versenyzői ebben az évadban még nem produkáltak tíz-nullás győzelmet, de a Kihívók most ezt is megvalósították (Fotó: TV2)

Az Exatlon Nagy Benedekje alig hitte el a legutóbbi győzelmet

Az első végjátékban nemcsak, hogy a Kihívók nyertek, hanem egy elképesztő tíz-nullás győzelmet arattak a Bajnokok felett. Az influenszer szinte el sem hiszi, hogy ezt sikerült elérniük, így azzal kapcsolatban is elég szkeptikus, hogy ez megtörténhet-e még egyszer.

„Őszintén szólva én nem hittem, hogy ilyen sportkiválóságok ellen nekünk sikerülni fog ebben az évadban egy 10:0-ás győzelmet aratnunk. Szerintem egy csoda volt és őszintén szólva így, hogy egyre kevesebben vannak, és egyre erősebbek a pirosak, szerintem egy újabb isteni csoda kellene ahhoz, hogy ez megismétlődjön” – mondta ki őszintén a Kihívók Nagy Benije.