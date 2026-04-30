KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Katalin, Kitti névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nagy Beni megszólalt az Exatlon párbajáról: „Saját szememmel láttam, milyen gyorsan véget tud érni”

exatlon hungary
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 15:57
BajnokokNagy BenedekKihívókpárbaj
A Kihívók közönségkedvence ismét fantasztikusan teljesített a medáljátékban, így valamelyest nyugodtan állhat a végjáték második fordulója elé. Az Exatlon Nagy Benije azonban nem akarja elbízni magát, mert egy pillanat alatt véget érhet a kaland.
Niki
A szerző cikkei

Az Exatlon Hungary 2026-os évada egyre inkább a vége felé közeledik, így természetesen a végjátékok még nagyobb jelentőséggel bírnak, mint korábban, különösen, hogy már hetente két játékos távozik. Az Exatlon kiesője első körben Halász Jázmin lett, a fiúk közül pedig a Bajnokok Kenderesi Tomija már szintén biztos párbajozó. Ez persze nem azt jelenti, hogy a többiek elengedhetik magukat. Erről vallott most a mai medáljáték nyertese, a Kihívók Nagy Benedekje.

Az Exatlon Nagy Benijének már két medálja van a végjáték előtt.
Nagy Benedek újabb medált nyert az Exatlon 2026-os évadában, így kevésbé kell izgulnia a mai párbaj miatt (Fotó: TV2)

A Kihívók sikeresen vették a második végjáték első fordulóját is, miután sikerült elérniük, hogy egy újabb Bajnok távozzon. Ráadásul a medáljátékot is Nagy Benedek nyerte, aki ezzel már másodszor szerezte meg a párbaj helyzetben sokszor életmentő kincset. Így persze a kék csapat közönségkedvence valamivel nyugodtabban áll a mai második fordulóhoz, igaz, elbízni nem meri magát, hiszen pontosan tudja, egy szempillantás alatt mindennek vége lehet.

Abszolút érezhetően nagyobb biztonságban érzem magamat. A párbajomnál megtapasztaltam, hogy egy medál mit is tudna jelenteni, hogyha oda kerül az ember. Olivért azon az estén sikerült megvernem, így azért még élesben nem tapasztalhattam, hogy mekkora is a jelentősége, viszont a saját szememmel láttam, milyen gyorsan véget tud érni egy Exatlon. De abszolút igaz, hogy innentől kicsit jobban ki van párnázva az utam

– árulta el a Borsnak Beni.

Az Exatlon Kihívói együtt ünnepelték a 10:0-ás győzelmet.
Az Exatlon versenyzői ebben az évadban még nem produkáltak tíz-nullás győzelmet, de a Kihívók most ezt is megvalósították (Fotó: TV2)

Az Exatlon Nagy Benedekje alig hitte el a legutóbbi győzelmet

Az első végjátékban nemcsak, hogy a Kihívók nyertek, hanem egy elképesztő tíz-nullás győzelmet arattak a Bajnokok felett. Az influenszer szinte el sem hiszi, hogy ezt sikerült elérniük, így azzal kapcsolatban is elég szkeptikus, hogy ez megtörténhet-e még egyszer.

„Őszintén szólva én nem hittem, hogy ilyen sportkiválóságok ellen nekünk sikerülni fog ebben az évadban egy 10:0-ás győzelmet aratnunk. Szerintem egy csoda volt és őszintén szólva így, hogy egyre kevesebben vannak, és egyre erősebbek a pirosak, szerintem egy újabb isteni csoda kellene ahhoz, hogy ez megismétlődjön” – mondta ki őszintén a Kihívók Nagy Benije.

De, hogy végül miként is alakul a második forduló, és ki lesz Kenderesi Tamás ellenfele, arra csak az Exatlon 5. évadának mai adásában derül fény, 19:45-től a TV2-n!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu