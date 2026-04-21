Exatlon Hungary: Összetörtek a Bajnokok! – „Túl vagyunk ezen a szörnyű élményen”

Bár szoros küzdelemben, de alulmaradt a Bajnokok csapata a legutóbbi versenynapon. A Kihívók csupán egy ponttal nyerték vissza a luxus villát, emellett pedig hosszú idő után ismét láthatták szeretteiket. Bár csak videón keresztül üzentek a családtagok a kékeknek, de így is nagy motivációt adhat ez nekik a továbbiakban. Az Exatlon Hungary Bajnok csapata megtörve értékelte a szomorú vereséget.

Az Exatlon 2026-os évadjának Bajnok csapata eddig nem remekelt a végjátékokon, ám ma ennek véget vethetnek (Fotó: TV2)

Az Exatlon Hungary eddigi legnagyobb gödrébe zuhantak a Bajnokok

A családi videók mindenkinek nagy motivációt adtak a tegnapi napon, ám csak egy csapat láthatta a szívszorító üzeneteket. Az eredményből is látható, hogy mindenki ereje felettit nyújtott, ám végül a Kihívók húzták be a nyereményeket.

Így, hogy túl vagyunk ezen a szörnyű élményen, hogy végig kellett hallgatni a kék csapat szeretteinek üzenetét, erről sajnos lemaradtunk. Ez nekem azóta is fáj, de gondolom, nem vagyok egyedül

– értékelt Bacskai Balázs.

Lencse Laci erre reflektálva egyet értett Balázs szavaival, és felidézte Palik László futam előtti mondatát is. „Ahogy Laci is mondta, most mutatja meg magát az igazi Exatlon. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni a következő napokban” – tette hozzá Lencse Laci.

Kenderesi Tamás hozzáállása nem változott, hiába a csapat mély gödörbe kerülése (Fotó: TV2)

Kenderesi Tamás meghozta a vidám hangulatot a csapatba

A két sportoló szomorú mondatai után, az olimpiai bronzérmes úszó inkább motiválni szerette volna a többieket.

Úgy éreztem, hogy kicsit ki kell zökkentenem a bandát ebből a gödörből. Általában a konfliktusokat vagy az érzelmes szituációkat így szoktam elkerülni, hogy bedobok valamilyen poént és mindenki elröhögi magát. Most is így tettem és remélem, hogy ezzel sikerül túl tenni magunkat ezen az egészen

– mesélte Kenderesi Tamás.

Az olimpikon úszó a gólöröm ötletét is felvetette, hogy ezzel motiválják egymást, amikor valaki éppen megnyeri a futamát. A mai nap kiemelten fontos a bajnokok számára, mivel az első végjátékból derül ki, hogy ki lesz a biztos párbajozó. A mostani hét annyiban különbözik az eddigiektől, hogy két kiesője lesz az Exatlonnak.

Ma 19:45-től kiderül, hogy melyik csapatból érkezik a párbaj első résztvevője.