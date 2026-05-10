„Azt hittem, átok van rajtam!” – Dárdai Blanka drámai vallomása a múltjáról!

L.L. Juniorral való szakítása után Dárdai Blanka most először beszélt ilyen mélyen arról a lelki kálváriáról, amit átélt, és arról a „megváltásról”, amit új párja oldalán talált meg.

Dárdai Blanka L.L. Juniorral 2024-ben szakított (Fotó: Máté Krisztián)

Dárdai Blanka: "Rengeteg küszködés volt az elmúlt években"

Blanka nem szépíti a múltat: az elmúlt éveit a folyamatos érzelmi hullámvasútként jellemezte. Az énekesnő bevallotta, hogy annyi pofont kapott az élettől mind a magánéletben, mind a munkájában, hogy egy idő után elhitte: számára csak a szomorúság létezik.

Rengeteget csalódtam, meg rengeteg küszködés volt az elmúlt években, mind magánéleti szempontból, párkapcsolatban, mint munka területén. Tök érdekes, hogy nagyon sokat dolgoztam az elmúlás és a szerelem gondolatával és nem is gondoltam, hogy ez eljön ez a pont, hogy tovább tudok lépni, de lekopogom...

– árulta el az énekesnő. Ez a sötét időszak a művészetére is rányomta a bélyegét, hiszen korábban szinte képtelen volt boldog dalokat írni. A szakítások és az L.L. Juniorral megélt megterhelő időszak után Blanka sokat dolgozott azon, hogy feldolgozza az elmúlás és a csalódás gondolatát.

Dárdai Blanka és L.L. Junior viharos, se veled, se nélküled kapcsolata 2024 végén végleg lezárult

Dárdai Blanka párja egy 23 éves bokszedző

A fordulatot 2025 tavasza hozta el, amikor az énekesnő szíve újra foglalt lett. Választottja nem más, mint bokszedzője, a 23 éves Baracsi Dániel. Blanka szerint mellette végre megtapasztalhatta, milyen egy egészséges és stabil férfival lenni, akire érzelmileg is teljes mértékben rá merte bízni magát.

A kapcsolatuk nemcsak a sportról szól; elmondása szerint lelkileg is rendkívül hasonlóak, ami ritka összhangot teremt közöttük.

Olyan időszakomat élem, ahol abszolút tudok boldog dalokat is írni. És ez fantasztikus érzés számomra, mert azt hittem, hogy ez ilyen átok rajtam, hogy csak a szomorúság és a melankólia, de nem, már eljött az a pont is, ahol ott van az az édes keserűség. Tudok töltekezni abból az állapotból, meg abból a kapcsolatomból, ami most boldog és kiegyensúlyozott, úgyhogy tök jó

– tette hozzá sugárzó arccal.

27 évesen hálás a múlt történéseiért

Bár a 18 évvel idősebb L.L. Juniorral való kapcsolata sokat kivett belőle, Blanka ma már hálás a történtekért. Úgy érzi, a „lehetetlen lezongorázása” és a mélységek megélése kellett ahhoz, hogy ma az az ember lehessen, aki.

Szerencsésnek mondhatom magam, hogy 27 éves vagyok, és így tök stabil az életem. Már tudom a határaimat, tudom, mi fér bele és mi nem

– magyarázta a Fókusz műsorában. Az énekesnő végre nem egy viharos szerelemben próbálja megtalálni önmagát, hanem egy nyugodt, érett kapcsolatban él, ahol nem kell minden nap a határaiért harcolnia.