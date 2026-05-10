KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Ármin, Pálma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Kőkemény retró filmes kvíz a mozik hőskorából – Teszteld, mennyire vagy képben

Kőkemény retró filmes kvíz a mozik hőskorából – Teszteld, mennyire vagy képben

mozifilm
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 10. 07:45
filmművészetfilmes kvízekjáték
A magyar mozgókép története pontosan 130 évvel ezelőtt, a millenniumi ünnepségek lázában égő fővárosban vette kezdetét. Teszteld tudásodat a hazai és nemzetközi klasszikusokról, és töltsd ki a cikk végén található filmes kvíz kérdéseit!
Etédi Alexa
A szerző cikkei

1896. május 10-én a budapesti Royal Szálló kávéházi különtermében Eugène Dupont, a Lumière fivérek megbízottja bemutatta az első mozgóképeket. A technikai újdonság iránti hatalmas érdeklődést jól mutatja, hogy a történelmi pillanat azonnal versenyhelyzetet teremtett a városban. E különleges évforduló előtt egy izgalmas filmes kvíz kérdéssorral tisztelgünk.

Filmes kvíz a fekete-fehér filmekről.
Filmes kvíz a magyar és nemzetközi mozi hőskorából.
Fotó: Fortepan / Bojár Sándor
  • Történelmi premier: 130 éve a pesti Royal Szállóban indult hódító útjára a mozi a Lumière fivérek gépével.
  • Királyi baki: az első hazai filmfelvétel kudarca miatt – lemaradt az uralkodó feje – a közönség lemaradt a millenniumi pompáról.
  • Kávéházi kultúra: a mozgókép pillanatok alatt a pesti társasági élet motorjává tette a szállodák különtermeit.

Izgalmas filmes kvíz a mozizás hajnaláról

Míg a lágymányosi „Kis-Konstantinápoly” szórakozónegyedben Edison kinetoszkópjaival próbálkoztak, a Royal Szállóban zajló közös vetítés az igazi moziélményt honosította meg. Az operatőrök munkáját olykor technikai bakik kísérték, például a millenáris díszfelvonuláson rögzített felvételen Ferenc József feje lemaradt, így a filmet végül sosem mutatták be a nagyközönségnek.

A kávéház tulajdonosa, Rayman János gyorsan felismerte a lehetőséget, így a szálloda kávézója rövid időn belül az ország első állandó mozijává alakult át. A belépődíj fejében megtekinthető, néhány perces jelenetek – mint a közeledő vonat vagy a gyárból kilépő munkások – alapjaiban formálták át a pesti polgárság szórakozási szokásait. A vetítések sikere utat nyitott a későbbi magyar filmgyártásnak, és Budapestet a mozgókép egyik európai központjává emelte. Ez a 130 évvel ezelőtti májusi este indította el azt a folyamatot, amely nélkül ma nem ünnepelhetnénk a magyar filmművészet legnagyobb sikereit.

Következzen akkor a magyar és nemzetközi mozitörténet legizgalmasabb darabjaiból összeállított filmes kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
A Casablanca című filmben melyik dal csendül fel a legendás „Játszd újra, Sam!” (valójában „Játszd el, Sam!”) jelenetben?

Nézd meg az egyik legelső magyar mozifilmet az alábbi videóban:

Ezek a filmes kvízek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu