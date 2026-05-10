Kőkemény retró filmes kvíz a mozik hőskorából – Teszteld, mennyire vagy képben

1896. május 10-én a budapesti Royal Szálló kávéházi különtermében Eugène Dupont, a Lumière fivérek megbízottja bemutatta az első mozgóképeket. A technikai újdonság iránti hatalmas érdeklődést jól mutatja, hogy a történelmi pillanat azonnal versenyhelyzetet teremtett a városban. E különleges évforduló előtt egy izgalmas filmes kvíz kérdéssorral tisztelgünk.

Fotó: Fortepan / Bojár Sándor

Míg a lágymányosi „Kis-Konstantinápoly” szórakozónegyedben Edison kinetoszkópjaival próbálkoztak, a Royal Szállóban zajló közös vetítés az igazi moziélményt honosította meg. Az operatőrök munkáját olykor technikai bakik kísérték, például a millenáris díszfelvonuláson rögzített felvételen Ferenc József feje lemaradt, így a filmet végül sosem mutatták be a nagyközönségnek.

A kávéház tulajdonosa, Rayman János gyorsan felismerte a lehetőséget, így a szálloda kávézója rövid időn belül az ország első állandó mozijává alakult át. A belépődíj fejében megtekinthető, néhány perces jelenetek – mint a közeledő vonat vagy a gyárból kilépő munkások – alapjaiban formálták át a pesti polgárság szórakozási szokásait. A vetítések sikere utat nyitott a későbbi magyar filmgyártásnak, és Budapestet a mozgókép egyik európai központjává emelte. Ez a 130 évvel ezelőtti májusi este indította el azt a folyamatot, amely nélkül ma nem ünnepelhetnénk a magyar filmművészet legnagyobb sikereit.

Következzen akkor a magyar és nemzetközi mozitörténet legizgalmasabb darabjaiból összeállított filmes kvíz!