Most kaptuk: megbénult a közlekedés az M2-esen, brutális erejű ütközés történt

Egymásba hajtott két személykocsi az M2-es autóúton, Göd határában. Az ütközés erejétől az egyik jármű fel is borult. A 31-32-es kilométernél történt balesethez a váci hivatásos tűzoltók vonultak. Az egység áramtalanított. A forgalom egy sávon halad - írja a Katasztrófavédelem.

Az M2-esen zajlik a mentés

A nap folyamán tovább nehezítheti a közlekedést az időjárás. Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki Békés vármegyére, zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet. Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.