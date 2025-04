Heatlie Dávid feleségével komoly elhatározásra jutott

Heatlie Dávid élete fenekestül felfordult tavaly ősszel és úgy tűnik, a tornyosuló feladatoknak meg is lett a böjtje. Dávid kezelésre szorul és ráébredt, többet kell a jelen pillanatban élnie.

Heatlie Dávid már jobban van, de csontkovácshoz is jár, hogy a dereka újra teljesen helyre kerüljön (Fotó: Szabolcs László)

Heatlie Dávid életébe kellett a változás

Heatlie Dávid életében tavaly őszre beérett, hogy időszerű a változás. Úgy döntöttek, hogy a belvárosi, Nyugati téri hétköznapokból kiszakadnak, ezért a főváros egyik peremkerületébe költöztek. Heatlie Dávid felesége is egyetértett a költözéssel, szerették volna, hogy csendesebb, nyugodtabb környezetben éljenek.

„Decemberben a külvárosba költöztünk, sok volt már a belvárosból. Ami különösen nehéz volt, hogy édesanyám is éppen akkoriban költözött. Ráadásul készültünk az Erkel Színházban esedékes januári koncertre.”

A derekamat teljesen hazavágta a költöztetés. Csontkovácshoz járok és tornázom is sokat, érzem a mellékhatását a pakolásnak, szerelésnek.

Heatlie Dávid édesanyja Csepregi Éva életébe is kellett a változás, bár a művésznő továbbra is Szentrendrét, a festők városát választotta. Ahogy a művésznő a lapunknak elmondta, régóta vágyott már egy olyan családi fészekre, amiben igazán otthon érzi magát. Az új otthonában kényelmesen elfér és a zongorája is vele lehet, ami különösen sokat jelent számára, hiszen eddig különböző tárolókban talált csak helyet neki.

Dávid sokat nosztalgiázik és bár úgy érzi, sokkal többet kellene a jelenben lennie, gyakran eszébe jutnak a régi nyarak és utazások is.

„Szeretek és szerettünk utazni, de télen mentünk inkább, így kimaradtak a balatoni nyarak és a balatoni vonatozások is. Most, hogy a feleségem a Nyár 25 című műsorban dolgozik, így jellemzően a Balcsin töltjük a nyarat és be tudom pótolni, ami akkoriban kimaradt. Ha lesz gyermekünk, fontosnak tartom, hogy ezeket a nyári élményeket ő is átélje.”

Dávid feleségével jól van, szeretik az életüket, de bővebbet egyelőre nem mondana a terveikről.

Heatlie Dávid élete a dobolás. A Neoton Família mellett a saját zenei projekt építése is nagyon fontos (Fotó: Rosta Márk)

Ilyen ez a popszakma...

Heatlie Dávid apja, Bob Heatlie egy skót származású dalszerző volt, így nem csoda, hogy a zenész család fiatal tehetsége több zenekarban is dobol. Nem könnyű azonban ezeket összeegyeztetni.

„Vannak saját projektjeim, de nem könnyű a Neoton mellett tervezni.”

Volt már, hogy a saját koncertemről öt perccel előbb értem oda a Neoton koncert kezdésre.

„De nagy lehetőség volt a saját zenekarunknak, hiszen a ValMar előtt játszhattunk a Váci Világi Vigalomban. De volt olyan is, hogy egyszer véletlenül a rohanásban az ország egy másik pontjára utaztam és rögtönözni kellett egy elég nagyot, hogy időben a koncerten legyek.”

Dávid ugyanakkor elmondta, nagyon örül és megtisztelő számára, hogy immár 18 éve a Neoton Família dobosaként része a zenekar életének, s hogy meghallgatják véleményét, ötleteit.

„Gyakran együtt le szoktunk ülni ötletelni és sokszor járunk mások koncertjére, hogy inspirálódjunk és tanuljunk.”