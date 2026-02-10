Neoton Família rajongók figyelem: Érkezik az első Neoton múzeum!

A Neoton Família énekesnőjének fia egy padláson talált tárgyat hozott el a Kincsvadászok kereskedőinek. A gyönyörű színekben pompázó Zsolnay kaspó igazi világszínvonalú tárgynak számított már az 1920-as években is. Heatlie Dávidnak elképesztő összegért sikerült eladnia a múlt heti szombati adásban a műtárgyát, célja pedig, hogy megnyissa a világ első Neoton múzeumát!

A Kincsvadászok szereplője megnyítná az első Neoton múzeumot (Fotó: TV2)

A Kincsvadászok után jöhet a Neoton múzeum

Csepregi Éva fia gyermekkora óta különleges kapcsolatban áll a zenével, édesanyja munkásságára egész életében felnézett, így nem meglepő, hogy ő is erre az útra tévedt. A dobos nagyra becsüli a Neoton zenekar pályafutását, ezért elhatározta, hogy valamilyen módon adózni fog az együttes előtt.

Nekem van egy nagy álmom, mégpedig az, hogy 2026-ban lesz egy nagy Neoton Família koncert és tervezek ott egy Neoton múzeumot nyitni, valamilyen VIP szobában. Úgyhogy minden relikvia, ruha, gitárok és bakelitlemezek oda ki lennének állítva

– mesélte el nagy tervét az énekes-dobos.

A hangszerek és egyéb régiségek mellett Csepregi Éva otthonában egy igazi szamurájkard is helyet foglal a komódon, most azonban egy másik tárgyra esett Dávid választása. A különleges színekkel mázolt kaspó nem csak Tillát és a Kincsvadászok szakértőjét, Kelen Annát, hanem a kereskedőket is elkápráztatta.

100 éves kaspóval érkezett a Kincsvadászok VIP műsorába Csepregi Éva gyermeke (Fotó: TV2)

Padláson porosódó 100 éves kincs

A Kincsvadászok műsorában valóságos licitháborúnak lehettünk szemtanúi, a kereskedőknek egytől egyig eltökélt szándékuk volt megkaparintani a különleges darabot. Dr. Katona Szandra azonnal beleszeretett a vázába, ám Fejes Tamás és Molnár Viktor is keményen küzdött a Zsolnay különlegességért.

Végül Molnár Viktor lett a szerencsés, aki megnyerte a kaspóért vívott küzdelmet, az eladó pedig jóval magasabb összeggel távozott, mint remélte volna. A galériatulajdonos 480 ezer forintért szerezte meg a tárgyat.

Nem számítottam arra, hogy a kereskedők ilyen nagy licitharcot fognak folytatni. Ez egy csodálatos nap volt így, mert én szerettem volna eladni, de úgy, hogy kiderül, tényleg annyit ér, amennyit adtak érte

– mondta Heatlie Dávid.